El alcalde de Sevilla (PP) anuncia que nombrará Hija Predilecta de Triana a la socialista Susana Díaz

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), ha anunciado este viernes que nombrará a la ex secretaria general del PSOE de Andalucía (PSOE-A), Susana Díaz, Hija Predilecta de Triana. En este sentido Sanz ha subrayado que «Triana tenía una deuda con Susana Díaz que vamos a saldar en la próxima Velá».

Así lo ha comunicado Sanz a través de su cuenta en redes sociales, donde además ha subrayado que «sus méritos están más que justificados después de una vida dedicada al servicio público y a trabajar por el bien de los ciudadanos». «Con mucho cariño la nombraremos Hija Predilecta de Triana», ha concluido el primer edil del Consistorio hispalense en su mensaje.

Me ha hecho mucha ilusión y me siento muy feliz por este reconocimiento.

Cuando me ha llamado el alcalde, @jlsanzalcalde, del primero que me he acordado ha sido de mi padre. ¡¡ Que feliz debe estar allá donde esté !! ❤️

Gracias!! https://t.co/XS094ObQ9k — Susana Díaz Pacheco (@susanadiaz) July 5, 2024

Vox

Vox, por su parte, ha criticado duramente la decisión de José Luis Sanz: «Sería muy recomendable que el alcalde de Sevilla explicara detalladamente qué le debe Triana a la señora Díaz, porque, que recordemos, es su partido, el PSOE, el que le debe 680 millones de euros a los parados andaluces. Y en Triana hay algunos. Tápese un poco, alcalde».