Juan Espadas llama «sinvergüenza» al portavoz del PP andaluz por criticar el ‘caso ERE’

Juan Espadas, secretario general del PSOE de Andalucía, ha llamado «sinvergüenza» a Toni Martín, portavoz del PP en el Parlamento andaluz. Lo ha hecho precisamente por criticar este último a los socialistas condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, el Caso ERE.

Toni Martín afirmaba este miércoles, en su turno de intervención en el debate sobre la situación general de Andalucía celebrado en el Pleno del Parlamento, que «jamás el Tribunal Constitucional, órgano cuyos componentes son de designación política, había revocado una condena por una caso de corrupción reinterpretando los tipos penales, y revisando y dando la vuelta a una condena de la justicia ordinaria, que no es de designación política».

«Me parece lamentable si algunos magistrados del Constitucional piensan y dicen que no hay delito, que nos digan entonces dónde está el dinero, ese dinero que lleva usted tantos años intentando que vuelva a las arcas de la Junta de Andalucía», ha afirmado según una nota de este partido, al tiempo que ha recordado que «estamos viendo como a día de hoy adelanta en un mitin del PSOE decisiones de un órgano que, si es capturado, convierte a nuestra democracia en pseudodemocracia».

Martín se ha pronunciado así sobre la sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de los recursos de ex altos cargos socialistas condenados en el caso ERE para recordar que se trata de «un caso cerrado, juzgado y con sentencia firme que, según decía literalmente el Tribunal Supremo, en su sentencia era el mayor caso de corrupción de nuestro país».

Ha invocado los votos particulares de los jueces del Constitucional contrarios a la anulación de los delitos de malversación y prevaricación, quienes pertenecen al sector conservador, y se han declarado «desconcertados» porque «la sentencia del Constitucional sobre los ERE derrumba los propios fundamentos del Estado de Derecho» y «ocasiona un daño institucional difícilmente reparable».

En su intervención, Martín ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haberse dedicado «a romper la igualdad ante la ley y la igualdad para que todos los españoles reciban el mismo nivel de servicios públicos» y ha reclamado al PSOE andaluz que deje de «traicionar a Andalucía» con la financiación autonómica «o volveremos a salir perdiendo y a tener menos recursos para unos mejores servicios públicos y para competir en las mismas condiciones con otras regiones».

Ha recordado que la ex consejera y hoy ministra de Hacienda María Jesús Montero «defendía hace apenas unos años que la inequidad es lo que rompe España, o que las diferencias en financiación no están justificadas», antes de preguntarse por qué el sistema no se ha reformado durante el Gobierno socialista.