Moreno, tajante con los ERE: «Es el mayor caso de corrupción de España, queremos recuperar ese dinero»

Mientras el PSOE andaluz (PSOE-A) utiliza las últimas decisiones judiciales para lanzar el bulo de que es mentira que el socialismo malversó 680 millones de euros a todos los andaluces, Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se ha mostrado más tajante que nunca sobre el Caso ERE para no dejar lugar a dudas sobre la realidad, que pasa porque se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España.

«No debemos olvidarlo, pero no para ajustar cuentas con nadie en términos electorales ni sociales. No debemos olvidarlo para que no vuelva a pasar. Para que aprendamos de los errores. Y, por tanto, no podemos olvidar lo que supuso el mayor caso de corrupción de la historia, que fue el caso de los ERE, y que supuso para nuestra tierra una pérdida brutal en términos de prestigio, y en términos de oportunidades por la sustracción de fondos públicos», ha explicado Juanma Moreno ante la mirada de Juan Espadas, secretario general del PSOE-A.

«La Junta de Andalucía está dando todos los pasos que tiene a su alcance para recuperar el dinero sustraído. Y les voy a dar un dato: la Justicia y el Tribunal de Cuentas han reconocido ya la devolución de 62 millones de euros a las arcas de la Junta de Andalucía en sentencias firmes. A día de hoy, la Junta de Andalucía ya ha ingresado más de 27 millones, más de cuatro veces que lo que el último gobierno del PSOE en Andalucía reconocía haber recuperado en 2018. Y no renunciamos a nada. Este gobierno está ejerciendo la acusación en decenas de piezas de los ERE, y hay cien causas abiertas, donde estamos reclamando hasta el momento otros 135 millones de euros. El dinero sustraído a todos los andaluces volverá a ser de todos los andaluces», ha explicado Juanma Moreno este miércoles en el Parlamento de Andalucía.