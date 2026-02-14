‘Ssshhh’, ‘El sindicato’, ‘Que no vengan’ y ‘DSAS3’, primeros premios del Carnaval de Cádiz 2026

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz ha bajado su telón dando por cerrado el concurso en este 2026, tras varias semanas en las que sus aficionados han podido disfrutar de una de las tradiciones andaluzas con mayor repercusión, tras conocer el fallo del jurado.

En la categoría de chirigotas, el primer puesto ha recaído, por primera vez, en una chirigota que no es gaditana. Ssshhhhh!! de Antonio Álvarez el Bizcocho de San José de la Rinconada (Sevilla), con 944,57 puntos, ha quedado en primer lugar. Le siguen Los Amish del mono, fuimos a por piononos (La decepción) de Alejandro Pérez el Peluca, con 916,15; Una chirigota en teoría de Miguel Ángel Llull, con 910,14; y Los que van a coger papas de José Guerrero Roldán el Yuyu, 904,65.

En esta edición, la vencedora en la modalidad de comparsa ha sido, por segundo año consecutivo, para DSAS3 de Jesús Bienvenido, con 998,29 puntos, por delante de Los Humanos, de Antonio Martínez Ares, con 991,78; El Patriota de Jesús Gómez, con 934,97; y Los invisibles de Manuel Cornejo, con 932,96.

El veredicto del jurado en la gran final del Teatro Falla ha premiado en la modalidad de coros con el primer a El Sindicato de Julio Pardo, Antonio Rivas y Antonio Pedro Serrano el Canijo, con 957,86 puntos. Le siguen La Esencia de David Fernández y José Manuel Pedrosa, con 944,43; Las mil maravillas de los Estudiantes, con 927,83; y ADN de Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul, con 915,64.

Y por último, en la categoría de cuarteto se ha impuesto con el primer premio ¡Que no vengan! de Miguel Ángel Moreno y Ángel Gago, con 910 puntos, seguido de Crónica de una muerte más que anunciada de Antonio Beiro, con 878,30 y Los latin king de la calle Paskin de Manu Peinado, con 839,20.

En total, sobre las tablas del Gran Teatro Falla han actuado en el concurso durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado un total de quince agrupaciones, distribuidas en cuatro coros, cuatro comparsas, cuatro chirigotas y tres cuartetos.

La edición de 2026 del COAC ha contado con un total de 180 agrupaciones inscritas en todas las categorías: 124 en adultos, 38 en infantiles y 18 en juveniles. En la categoría de adultos han competido 53 comparsas, 46 chirigotas, 18 coros y siete cuartetos, que han ido superando las distintas fases del certamen hasta quedar reducidas a las 15 agrupaciones que han alcanzado la gran final.