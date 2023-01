El socialismo andaluz lo perdona todo: “Votaré al PSOE con la nariz tapada, pero hay que hacerlo”

En Andalucía hay gente que va despertando del socialismo crónico, ese que no deja ver la realidad de un PSOE andaluz (PSOE-A) que cada semana protagoniza en los tribunales un nuevo caso de corrupción en la comunidad. En OKDIARIO Andalucía nos hemos acercado hasta la sede en Sevilla del PSOE-A, en San Vicente número 37, para saber qué opinan los andaluces sobre el partido. Y, aunque hay quien, efectivamente, va despertando, seguimos viendo cómo existen socialistas dispuestos a perdonarlo todo y votar al PSOE «con la nariz tapada» si es necesario.

«He votado al PSOE y lo volveré a hacer», aseguraba una mujer que pasaba frente a la sede socialista. «¿Pese a toda la corrupción?», le preguntamos. Su respuesta: risas. Otra mujer decía del PSOE que le «parece un horror, no quiero saber nada».

Otro hombre asegura que el PSOE «me parece bien». «Ha habido algún corrupto, pero vamos, no se llega a lo que se han llevado otros partidos», explica. «Aunque le hayan robado 680 millones de euros, ¿va a seguir votando al PSOE?», le cuestionamos desde OKDIARIO Andalucía. Y responde: «No he sido partícipe de ese robo de 680 millones, pero yo sigo apostando por ellos. Pase lo que pase. Voto por tradición y porque me gusta el sistema que tienen ahora mismo».

Otro hombre pedía que «el PSOE se vaya cuanto antes». «Que desaparezca si puede ser. Por mí que desaparezca, no el PSOE, pero el líder del PSOE sí. Yo he votado muchísimas veces al PSOE, pero lo que ha hecho este hombre, Pedro Sánchez, no tiene nombre. Pedro Sánchez y todos los que están con él. Yo, ahora mismo, votaré al PP».

Otro hombre, también en Sevilla, admite ser de izquierdas y no estar decepcionado con el PSOE: «Al revés. Estamos encantados», asegura. «En Andalucía el PSOE ha malversado 680 millones de euros, ¿cómo se vota al PSOE después de eso?», le preguntamos. Su respuesta lo dice todo: «Pues a lo mejor tapándose la nariz, pero hay que hacerlo».