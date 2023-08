La sequía amenaza la supervivencia de cultivos y agricultores andaluces: «Muchos iremos al paro»

La pertinaz sequía amenaza la supervivencia de los cultivos y de los agricultores de la Axarquía, la comarca más oriental de la provincia de Málaga, que viven sus peores momentos de cosecha, aunque confían en poder subsistir y así acceder a soluciones que faciliten el suministro de agua con el pantano de La Viñuela en mínimo históricos.

«Mientras no llueva no tenemos suficiente agua como para asegurar un ciclo de una campaña normal. Son muchas las personas que vamos a ir al paro» si la situación se prolonga, ha advertido Álvaro Bazán, biólogo y agricultor de Lagos, localidad del municipio de Vélez-Málaga.

La situación ha empeorado para todos en esta zona, ya que su comunidad de regantes, integrada en el Plan Guaro, dispone de unos recursos insuficientes debido al estado del pantano de La Viñuela, que se encuentra al 8,5 %, en mínimos históricos, y sin la opción de acceder a agua depurada o a un pozo cercano, ya salinizado.

Impacto en los cultivos

Bazán cuenta con 19.000 metros cuadrados de invernadero donde habitualmente cultiva, junto a otros compañeros, pepino y distintas variedades de pimiento, judías y tomates, entre otras frutas, verduras y hortalizas y, sin embargo, a día de hoy sólo mantiene cerca de 2.500 metros cuadrados de cúrcuma y alguna planta de aguacate.

«Este año hemos terminado el cultivo bastante antes, estamos arrancando el tomate y no tenemos posibilidades de volver a sembrar mientras no llueva», ha explicado el agricultor en declaraciones a Efe, añadiendo que llevan «tres años en los que llueve la mitad de lo normal. El agua es muy escasa y al final casi no se puede aprovechar» porque «se evapora», apunta.

A pesar de ello, aclara que la fruta se mantiene «de muy buena calidad», aunque la cantidad que se recoja «va a ser mucho menor» y ello va a «incidir en los precios y en los jornales».

El mango, gran perjudicado

Por su parte, el técnico agrario y también agricultor de la zona, Juan de Dios García, conoce de primera mano las consecuencias de la sequía, que sufre en su plantación de una hectárea poblada de mangos de la variedad Irwin y de algunos chirimoyos y granados que ya no reciben riego.

Según cuenta, tras unos meses en esta situación, los árboles permanecen con ramas secas y con fruto de un tamaño menor al habitual y, en el caso del mango, llegan a aparecer hasta 20 días antes y con un toque más dulce, ya que sin agua concentran aún más los azúcares. Sus granados también están muy afectados: por la sequía sufren estrés, lo que les lleva a rajar su capa exterior del fruto sin que llegue a engordar y, por ende, sin poder venderse.

«Todavía estamos aguantando, a ver hasta cuándo», ha apuntado García en referencia a la falta de agua. Asimismo, el agricultor ha incidido en que este año la sequía se está notando de una forma «más grave», y si no llueve hasta octubre o noviembre, tendrá que rebajar ramas y cortar y se necesitará agua para que puedan volver a brotar.

Posibles soluciones

Como posibles soluciones sobre la mesa a fin de combatir la sequía, tanto Bazán como García, ambos dedicados a la agricultura ecológica, ven factible el uso de agua depurada a corto plazo, además de contar con desaladoras portátiles a modo de emergencia, o incluso a más largo plazo, poder construir una planta desalinizadora fija, aunque «no guste a todo el mundo».

Bazán va más allá y pide una moratoria para que «no se siga aumentando la superficie de regadío» y no poner en peligro así las plantaciones existentes o las que se permitan en un futuro.

También insiste en la importancia de dar visibilidad al pequeño agricultor para garantizar una soberanía alimentaria que no dependa de mercados exteriores que, en muchos casos, no cumplen con los mismos requisitos españoles.

«Si Europa no apuesta por defender a sus agricultores, que son los que en última instancia defendemos y garantizamos la soberanía alimentaria, estamos poniendo en peligro la alimentación de toda la población europea, no solamente la española», ha advertido.