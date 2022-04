Ciudadanos (Cs) agoniza. Y en esa agonía rabia con el éxito ajeno. Fundamentalmente con el Vox, un partido que ha presentado a Macarena Olona como candidata a presidir la Junta de Andalucía. En Cs no han dudado en atacar a la también diputada en el Congreso, compartiendo las quejas de Silvia Fernández, secretaria autonómica de las juventudes de Cs. Fernández ha señalado que Olona tiene «la cara muy dura» por «presentarse por una provincia y en una comunidad que» no se ha «dignado ni a conocer». «Cuidado con el paracaídas, a ver si va a estar defectuoso», ha concluido.

Nuestra? No, no.@Macarena_Olona lo que tienes es la cara muy dura para presentarte por una provincia y en una comunidad que no te has dignado ni a conocer.

Cuidado con el paracaídas, a ver si va a estar defectuosohttps://t.co/GdxSjIYuWC

— Silvia Fernández 🇺🇦 (@Sylv_Fdez) April 29, 2022