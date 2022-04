En Ciudadanos (Cs) no creen en las encuestas. Ni siquiera cuando éstas auguran su desaparición. Tanto es así que la presidenta del Parlamento andaluz y voz autorizada en Cs Andalucía, Marta Bosquet, ha asegurado que confía en que su formación será «freno y muro» a la llegada de la «extrema derecha» de Vox al Gobierno autonómico. En este sentido, cree que el presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), «se equivocaría si pretendiera formar un gobierno con Vox» tras las elecciones del 19 de junio.

Cs, recuerden, no sólo se está quedando sin votantes. También sin candidatos. Este mismo jueves renunciaba a concurrir a las listas del partido quien ha sido portavoz de la formación durante casi toda la legislatura, Sergio Romero. La semana pasada, eran otras cuatro personas importantes en Cs Andalucía quienes abandonaban el partido.

«No me gustan los populismos, vengan de la izquierda o derecha, creo que en realidad los problemas hay que atajarlos con políticas reales y no contar cosas que luego, cuando realmente cuando estás gestionando, no eres capaz de realizar», ha manifestado Bosquet en declaraciones a los periodistas tras visitar la sede de una asociación en el barrio de El Puche.

Para Bosquet, los «populismos» en los que se basan los discursos extremistas «no son buenos porque lo que hacen es engañar a la gente», de modo que «lo importante es contar la verdad» y «decirle a las personas hasta donde se podía llegar y donde no». «Lo demás son cuentos chinos y milongas», ha apostillado.

En esta línea, se ha mostrado «optimista» de cara a los próximos comicios pese a los resultados que dan a su partido las diferentes encuestas porque, según ha sostenido, a Ciudadanos «no se le puede criticar que haya hecho un mal trabajo en Andalucía», dado que incluso «mucho de los logros que se han conseguido viene de políticas» de su partido.

Así, ha enumerado cuestiones como el «aumento de la empleabilidad, número de autónomos o empresas», el «auge de la regeneración» política o el «descenso de las listas de espera» de la dependencia. «Yo espero y tengo la confianza en que los ciudadanos finalmente valoren el trabajo», ha insistido antes de resaltar que tanto estos como otros logros se han producido porque Cs «ha estado en el gobierno de la Junta».

«No hemos cometido ningún pecado capital, todo lo contrario, quizá nuestro pecado es justamente es trabajar de más y contar de menos a diferencia quizás de otros», ha añadido.

De otro lado, Bosquet sigue sin desvelar si ocupará o no la cabeza de lista de la candidatura de su partido al Parlamento por la provincia de Almería. «Siempre digo que a mí lo que me gusta es trabajar y gustándome trabajar me da igual hacerlo de primera fila o una segunda», ha expresado antes de recordar que aún se está en plazo para adoptar dicha decisión.