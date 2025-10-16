Un preso se ha escapado del Hospital de Jerez de la Frontera, donde estaba ingresado, saliendo por la ventana y deslizándose por la fachada ayudado por sábanas atadas a modo de cuerda. La Policía Nacional de Cádiz mantiene activo un dispositivo de búsqueda para localizar al reo, que fue hospitalizado con «sarna».

Una vez el preso tocó suelo, en torno a las cuatro de la madrugada de este jueves, emprendió la huida con un patinete eléctrico. Fue cuando el personal de enfermería entró en la habitación a primera hora para tomar la temperatura y las constantes al preso ingresado, cuando han hallado la habitación vacía, la ventana abierta y las sábanas colgando, a pesar de que al parecer había agentes vigilando en la puerta de la habitación.

Este periódico ha intentado hablar con la dirección del área sanitaria del citado hospital, sin éxito. Desde la Policía Nacional, por su parte, subrayan que la investigación se mantiene totalmente abierta y que todos los esfuerzos policiales están destinados en este momento a la localización y detención para su puesta a disposición judicial.

Fuga en Cádiz

Un preso intentó fugarse el pasado mes de septiembre de la cárcel de El Puerto de Santa María (Cádiz), aunque su elaborado plan, que incluía un agujero en su celda, no resultó exitoso y se quedó a medio camino de la libertad. Subido al tejado y acorralado, el hombre llegó a amenazar con tirarse al vacío.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:30 horas, en el conocido como centro penitenciario Puerto II. El interno forzó una reja, rompió parte del muro bajo la ventana y logró salir de su celda. Los funcionarios reaccionaron a tiempo e incluso llegaron a agarrarle de la pierna mientras se encaramaba a la cubierta de la cárcel, pero el reo consiguió zafarse de ellos y subió al tejado.

La alerta movilizó a toda la plantilla de funcionarios disponibles, al jefe de servicios, a efectivos de seguridad privada del perímetro y a la Policía Nacional. Sin opciones de huida, el preso amenazó con arrojarse desde el tejado, situado a unos 20 metros del suelo. Llegó a descolgarse en varias ocasiones y «estuvo a punto de caer al vacío», según Acaip-UGT, sindicato mayoritario en prisiones.