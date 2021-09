Juan Espadas, presidente del PSOE de Andalucía, ha dejado claro que en su negociación con la Junta que se celebrará este viernes para tratar el Presupuesto 2022, «queremos ver que hay un interés en no seguir negociando con la extrema derecha». Es decir, con Vox. Sin embargo, desde el PP han dicho claramente que eso no va a suceder: «Nosotros no huimos del diálogo. Pero Espadas es más de lo mismo. Y quiere hacer lo que el PSOE ha hecho toda la vida. No solo no dialogan sino que además nos dicen con quién podemos o no podemos negociar», ha destacado José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento.

«El PSOE ha sido tremendamente irresponsable. Jamás ha habido posibilidad de hablar con el PSOE. Tuvimos la posibilidad de hablar con Vox y ellos fueron receptivos. En unas cosas nos hemos puesto de acuerdo y en otras no. Pero este Gobierno y este partido dialoga siempre, y tiene claro a qué se puede comprometer y a qué no», ha explicado el portavoz popular.

En la mañana de este miércoles, Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento, ha señalado que exigirá a la Junta de Andalucía el cumplimiento de los acuerdos pactados. Sin embargo, desde el PP entienden que «de los acuerdos que hemos firmado con Vox, tanto al inicio de la legislatura como con cada uno de los presupuestos, debo decir que el nivel de cumplimiento es altísimo. Bien porque están ya cumplidos o bien porque se van a cumplir».

«Hay acuerdos que se incorporaron que ya les avisamos que serían de difícil cumplimiento. Porque, por ejemplo, controlar la inmigración irregular es una competencia del Estado. Un partido que defiende la eliminación de las comunidades autónomas debería entenderlo», ha señalado Nieto, que recuerda que ellos han «metido sus propuestas y hemos dicho que intentaríamos propiciar esos acuerdos».

«Nosotros hemos ya ofrecido colaboración a Interior con el tema de la inmigración irregular y la han rechazado. Vox puede utilizar esto para salirse de un acuerdo que es bueno para los andaluces. Nosotros nunca les hemos descontado el valor que tiene la participación de Vox en estos acuerdos. Y se lo hemos agradecido públicamente», continúa Nieto.

En este sentido, el portavoz popular ha destacado la capacidad de diálogo de la Junta de Juanma Moreno, capaz de hablar con la oposición. Algo que cuando estaba el PSOE al frente del Ejecutivo autonómico nunca hizo. De hecho, tal y como ha recordado Nieto, nunca en sus cuatro años como alcalde de Córdoba (2011-2015) se reunieron con él, ni José Antonio Griñán, ni Susana Díaz.

En este sentido, el portavoz popular se ha jactado de que Moreno se vaya a reunir este mismo viernes con el resto de grupos de la oposición, algo que, bajo su punto de vista, es solo una muestra más del carácter dialogante de la Junta de Andalucía.

El andaluz como idioma

Ángela Aguilera, portavoz de Adelante Andalucía, ha vuelto a defender este miércoles la existencia del andaluz como idioma. Algo que desde el PP rechazan tajantemente: «En Andalucía nos sentimos tremendamente orgullosos de nuestros acentos. Pero también tenemos claro que nuestro acento es una forma de hablar español. Exigimos respeto a quien a veces hace gracias con el acento de los andaluces. Pero también exigimos respeto a quien pretende forzar la máquina con algo que no existe».

«El andaluz es una de las formas más bellas de hablar español y vamos a defender esa belleza», ha concluido Nieto.