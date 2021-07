Tanto Podemos Andalucía como IU-A han cargado este lunes contra los jueces de la Audiencia de Madrid que avalan el cartel de Vox sobre los menores extranjeros no acompañados (menas) ubicado en la estación de Sol durante la campaña de las pasadas elecciones del 4M, acusando a los magistrados de «cuñados de bar», de amparar la «xenofobia» y de no compartir el «espíritu democrático».

Un cartel, recordemos, en el que el partido de Santiago Abascal hacía una comparativa entre lo que presumiblemente cuesta un mena al Estado y lo que cobra de pensión una anciana: «Un mena, 4.700 euros al mes. Tu abuela, 426 euros de pensión al mes».

«Con independencia de si las cifras que se ofrecen son o no veraces», los magistrados concluyen que «los menas representan un evidente problema social y político». Además, en el auto hecho público este lunes y adelantado por El País, la Audiencia de Madrid dictamina que el cartel de Vox es «un eslogan electoral y que «hay ideas más criticables».

Así, los jueves han avalado que no se retirara el cartel, aunque la Justicia aún habrá de resolver si supuso o no un delito de odio. Una resolución judicial que ha levantado ampollas en la izquierda andaluza: la líder de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha arremetido en redes sociales contra el tribunal, acusándolo de «cuñados» y «xenófobos».

Esto es lo más surrealista que he visto en mucho tiempo, si creía que no podían llegar más lejos, lo han hecho. La justicia vertiendo opiniones de cuñaos en barras de bar en una resolución judicial, amparando la xenofobia. No doy crédito https://t.co/FUXX9er1hR — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) July 5, 2021

«Esto es lo más surrealista que he visto en mucho tiempo, si creía que no podían llegar más lejos, lo han hecho. La Justicia vertiendo opiniones de ‘cuñaos’ en barras de bar en una resolución judicial, amparando la xenofobia. No doy crédito», ha manifestado Velarde.

Es preocupante que parte de la judicatura no comparta espíritu democrático de nuestra Constitución y sea fuerza de choque reaccionaria. https://t.co/KSISej0k5Q — Toni Valero🔻 (@Toni_Valero) July 5, 2021

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, también ha querido valorar el auto judicial, tachando a los jueces de antidemocráticos tras su resolución: «Es preocupante que parte de la judicatura no comparta espíritu democrático de nuestra Constitución y sea fuerza de choque reaccionaria».