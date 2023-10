Una plataforma antidesahucios se manifiesta en Melilla: «Estamos con nuestros hermanos palestinos»

Este pasado domingo tuvo lugar una manifestación en Melilla, convocada por una plataforma antidesahucios, contra el «genocidio» de Israel y en favor de «nuestros hermanos palestinos». Decenas de melillenses se concentraron ante el monolito de la Constitución para protestar contra los bombardeos de Palestina y en contra de lo que llaman «genocidio» de Israel. El acto organizado por la plataforma antidesahucios de Melilla contó con la presencia de dos diputados de la Asamblea en la oposición, ambos miembros de Coalición por Melilla (CPM), quienes aún no han condenado la brutalidad de los terroristas yihadistas de Hamás.

Tras una pancarta de grandes dimensiones en la que se podía leer «No es un conflicto, es un genocidio. Palestina libre», los manifestantes melillenses corearon varias consignas, principalmente ‘Palestina, libre será’. Por supuesto, tampoco hubo condena alguna contra Hamás. Entre los presentes se encontraban los parlamentarios cepemistas, Dunia Almansouri y Rachid Bussián, este último además actual vicepresidente segundo de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla.

El presidente de la organización convocante, Stop Desahucios Melilla, José Ouviña, ha manifestado que la protesta ha pretendido mostrar «nuestra repulsa por el genocidio del pueblo palestino: numerosos ancianos, niños, mujeres, están siendo asesinados ante la pasividad de la comunidad internacional»

Ouviña ha señalado que «desde Melilla hemos demostrado que somos gente de paz, que no vamos a dar la espalda a nuestros hermanos y hermanas palestinos, por ello hemos animado a la población de Melilla, a todos los partidos políticos, sociedad civil, etc. a que estuvieran aquí con nosotros para mostrar nuestro apoyo al pueblo palestino, que está siendo vilmente masacrado por Israel». Sin embargo, lo cierto es que la manifestación no tuvo apenas seguimiento.

«La ciudad de Melilla no va a callar ante este genocidio» ha concluido el que fuera candidato al Senado por Unidas Podemos en la ciudad española del norte de África, José Ouviña.