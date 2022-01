El padre de los menores cuya madre, residente en Tomares (Sevilla), está imputada por un delito de sustracción de los mismos solicitará al Juzgado de Instrucción nº 10 de Sevilla que tanto ella como su pareja ingresen en prisión provisional tras incumplir el régimen de custodia compartida que pesaba sobre los pequeños.

Cabe recordar que la encausada despareció durante dos meses con sus dos hijos, de 12 y 14 años, para evitar vacunarlos contra el coronavirus. Desde comienzos del pasado noviembre los niños dejaron de ir al colegio y el padre, que tenía autorización del juez para vacunarlos, desconocía el paradero de estos.

La madre, reacia a la vacuna, incumplió su obligación de entregar los menores a su progenitor y permaneció huida en Portugal. La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía portuguesa, logró localizarla el pasado 4 de enero y la ahora investigada hizo entrega de los niños un día después en sede judicial, en Sevilla, para ser detenida posteriormente por un presunto delito de sustracción de menores. Los pequeños han sido entregados al padre, que cuenta temporalmente con la plena atribución de la custodia.

Prisión provisional

El abogado del padre, José Javier Toucedo, ha detallado a Europa Press que dado el alcance de las posibles condenas a cuenta de los hechos investigados y la desaparición previa de la mujer junto con los niños pesa un «riesgo de sustracción de la justicia», por lo que reclamará la medida de prisión provisional para ambos o, subsidiariamente, la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Todo ello después de que la citada mujer se personase en sede judicial el pasado 5 de enero junto con sus hijos para entregarlos y fuese detenida, siendo luego puesta en libertad con cargos con la prohibición de aproximarse y comunicarse con los dos menores, tras lo cual este lunes comparecía ante el juzgado el varón pareja de esta mujer, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

Ante el juzgado, recordémoslo, la mujer se acogió igualmente a su derecho a no declarar, toda vez que está pendiente un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre la situación psicológica de los dos menores, para que el juzgado resuelva si citarles o no a declarar. De momento, el IML aún no habría fijado fecha para examinar a los menores, según las fuentes consultadas por Europa Press.

Recordemos que recientemente, el padre de estos dos menores de 14 y 12 años de edad denunciaba la desaparición de los mismos en el cuartel de la Guardia Civil de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), haciéndose finalmente cargo del asunto la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe (Sevilla), donde reside el padre de los menores y denunciante del caso.

Fugada desde noviembre

Habría sido a comienzos de noviembre cuando la madre de los niños habría incumplido su obligación de entregar los mismos a su padre merced al régimen de custodia compartida que regía sobre ellos, una situación que persistía hasta entonces, derivando ello de la negativa de la mujer a que sus hijos fuesen vacunados contra el Covid-19 pese a estar en marcha la vacunación para la población infantil.

La denuncia, en ese sentido, fue formulada después de que el padre de los menores tuviese constancia de la desaparición de los mismos, pues el progenitor pensaba que tras dejar el domicilio habitual de la madre, ubicado en Tomares, los niños seguían junto a ella en Jerez de la Frontera (Cádiz), si bien finalmente habría comprobado que los menores tampoco estaban allí.

En paralelo, la representación judicial de este hombre indicaba días atrás que pesa una resolución del Juzgado de Familia nº 17 de Sevilla que ante la postura de la madre, dictaba la retirada del régimen de custodia compartida que pesaba sobre los menores y la atribución temporal de la custodia al padre.

Los menores, en Portugal

Según informaban a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, tras la denuncia del progenitor, los investigadores lograron averiguar el paradero de los niños, situándolos en un municipio de Portugal. Es más, el mismo 4 de enero, los agentes visitaban la propia calle de dicho municipio lusitano donde se alza el inmueble donde estaban los menores, con la colaboración de las fuerzas policiales de Portugal.

Tras ello, la madre de los niños hizo entrega de ambos el pasado día 5 en sede judicial, en Sevilla. Con motivo de ello, la Guardia Civil la detuvo para su puesta a disposición judicial, toda vez que los menores han sido entregados a su padre, quien cuenta temporalmente con la plena atribución de la custodia.