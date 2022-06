Juan Marín, candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía el próximo domingo día 19 de junio, lee OKDIARIO. Ha sido el candidato que más ha corregido los errores enumerados hace aquí justo siete días.

Los tres candidatos han elegido la misma tonalidad de traje, que no el mismo color. Juan Espadas lucía traje azul marino. ¿Cuál es el problema? Que este color de traje, a pesar de ser un fondo de armario, hace años que dejó de ser tendencia en la moda de hombre. Un traje de este color siempre hemos dicho que no debe faltar en el armario de cualquier hombre elegante, pero al candidato socialista se le notaba en exceso que no gasta mucho dinero en su armario. El patrón y las hechuras eran más propias de la época en la que se casaría con su esposa que de las tendencias actuales. Las mangas muy anchas, los hombros muy separados del cuello, las piernas de los pantalones también muy anchas… En definitiva, nada moderno y actual. Como en el debate de la semana pasada, no se siente cómodo con esta prenda y se nota repitiendo el mismo error, todo el debate con la americana desabrochada. Aunque también puede ser un lenguaje no verbal a su electorado.

El candidato del partido que ha mantenido al PP en el gobierno ha sido una grata sorpresa desde el punto de vista de la elegancia y el vestir. Juan Marín ha cambiado una camisa de botón punta cuello azul celeste por una blanca de cuello italiano. El traje de color azul Klein o azafata con solapas estrechas y hechura Slim fit, pantalón estrecho y americana siempre abrochada. Ha optado por corbata, lo cual ha sido su cambio más radical respecto a la semana pasada. Anoche lució corbata lisa de color azul marino de pala intermedia. No era la clásica de 8 centímetros ni la estrecha de 5 centímetros. A ser justos, le quedaba bastante bien todo el outfit.

Sin embargo, el más chic de los hombres era Juan Manuel Moreno Bonilla. También optó anoche por el mismo color, azul Klein. El color azul Klein es uno de los colores que llegó con mucha fuerza hace unos años y que ha conseguido algo muy importante: mantenerse hasta la actualidad. Este color está basado en el azul de ultramar, ese que en la época de la Edad Media se obtenía a partir de lapislázuli, un mineral extraído de países como Afganistán, Angola, Chile o Canadá. Muchos dicen que el color azul Klein era una ruptura con la angustia que se sintió durante la época de las dos guerras mundiales, un canto a la vida y a la esperanza. Quizás esto sea lo que han intentado trasmitir los dos partidos que han gobernado la última legislatura.

La hechura de su traje era con solapas de pico, a diferencia de los otros dos candidatos que usaron solapa de muesca. Las solapas de pico, también conocidas como solapas de punta de flecha, son mucho más formales. Cada tipo de solapa puede confeccionarse con los tipos de ancho que consideremos. Ahora bien, ¿qué ancho de solapa es el más indicado? Existe una regla fundamental que debemos procurar cumplir en todo caso, y es que el ancho de la solapa no debe exceder nunca de la mitad de la distancia comprendida entre el hombro y el cuello, es decir, debe quedarse ligeramente por debajo de la mitad de esa distancia.

Su corbata también era azul marino, pero en este caso, con topos blancos. Lo que daba contraste a su camisa, que también era blanca. En la corbata, Juanma Moreno sí que empleó con toda su fuerza el lenguaje no verbal. Una corbata azul con lunares blancos o estampados da una imagen mucho más profesional, fiable y segura que una corbata de otro color. Aquí el elemento clave es la confianza. Una persona que lleva una corbata azul lo que quiere es ser visto como alguien que confía en sí mismo y con quien se pueden establecer relaciones duraderas basadas en la confianza.