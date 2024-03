Óscar Puente bloquea en redes al alcalde de Sevilla por pedirle abordar las infraestructuras pendientes

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido bloquear en redes sociales a José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, por el mero hecho de enviarle un carta para «abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías». Sorprendido por ello, Sanz ha dicho no estar preocupado por el bloqueo en redes sociales, sino por el bloqueo a Sevilla por parte de Puente.

Le mandé una carta al ministro para abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías. Y su respuesta es el bloqueo. No me preocupa que me bloquee en la redes, me preocupa que bloquee a Sevilla. pic.twitter.com/b0V6eKv9fl — José Luis Sanz (@jlsanzalcalde) March 19, 2024

«Le mandé una carta al ministro para abordar las infraestructuras pendientes del Estado en Sevilla, como la SE40, la conexión aeropuerto-Santa Justa o el Cercanías. Y su respuesta es el bloqueo. No me preocupa que me bloquee en la redes, me preocupa que bloquee a Sevilla», ha señalado en sus redes sociales José Luis Sanz.

Accidente

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado «profundamente el triste acontecimiento» ocurrido en la madrugada de este martes en la AP4 a la altura de Los Palacios que ha dejado seis fallecidos, dos de ellos guardias civiles, y otras tres personas heridas. Asimismo, Sanz ha trasladado el pésame a todos los familiares y allegados de «estos grandes servidores públicos».

Así lo ha manifestado el alcalde a los medios durante el acto en el que ha presentado el proyecto de reurbanización de la calle Zaragoza, en el que además ha trasladado también el pésame «en nombre de todos los sevillanos a las familias de esos guardias civiles que han muerto en acto de servicio, así como a todo el cuerpo de la Guardia Civil».

La Guardia Civil baraja una posible «somnolencia» del camionero como supuesta causa del grave accidente de tráfico acontecido la madrugada de este martes en el kilómetro 24 de la autovía AP-4, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla); donde un camión ha arrollado un control policial con el resultado de seis fallecidos, que son dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y cuatro personas que circulaban desde la provincia de Cádiz a la de Sevilla a bordo de tres vehículos particulares.

Así lo ha manifestado el comandante Rafael Jiménez Onetti en declaraciones a los medios de comunicación en la zona del accidente, acontecido sobre las 4:40 horas de la madrugada de este martes en un control policial instalado por efectivos del GAR de la Guardia Civil en torno al punto kilométrico 24 de la autovía AP-4, en Los Palacios.