Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario Vox, ha respondido a un cuestionario de OKDIARIO Andalucía en el que le proponíamos que dijera un político de los principales partidos para irse a tomar un café. Y sólo con Podemos ha sido incapaz de contestar. El motivo: «No quiero que se me indigeste el café».

El primer partido del que le hemos pedido un político para irse a tomar ese curioso café ha sido el PSOE. Tras unos segundo, ha respondido decidida: «Del PSOE me tomaría un café con el ex alcalde de Jun». El diputado José Antonio Rodríguez Salas, además de exalcalde del municipio granadino de Jun, fue candidato en las primarias del PSOE Andaluz (PSOE-A) en 2013 y es miembro de la Dirección Federal del PSOE.

De Podemos, Macarena Olona se ve incapaz de decir alguien: «Es que no quiero que se me indigeste el café, no sé decir alguien con quien me tomaría un café sin acabar mal, ahí revuelta». Del PP, sin embargo, sí lo tiene muy claro: «Con Juanma Moreno, sin duda». Además, admite que es alguien que a día de hoy no conoce.

Con Ciudadanos, la portavoz de Vox tiene claro que tampoco le apetece en exceso: «¡Qué pereza!, de verdad. Sería un café muy tedioso. No sé. Del señor Marín, para despedirle». Y es que Olona tiene muy claro, tal y como admite en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía, que Ciudadanos ya ha tocado fin, y que el próximo gobierno de la Junta de Andalucía será entre Vox y PP. Por ello, su café con alguien de la formación naranja sería con Juan Marín, presidente de Cs Andalucía y vicepresidente del Ejecutivo autonómico que lidera Juanma Moreno.

«De Bildu ni pa Dios», señala rotundamente. Sin embargo, de ERC sí lo tiene claro: «De ERC con Gabriel Rufián. Podríamos hablar largo y tendido, y explicarle cómo no puede caer en esa indignidad y en esa cobardía de llevar a su programa a personas para decir cosas que él no se atreve en primera persona. Como desearle la muerte a los votantes de Vox».