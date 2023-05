Nueva trama socialista en Níjar: 20 personas empadronadas en la casa de una concejal del PSOE

La compra de votos que sacude al PSOE de Mojácar podría no ser la única trama que planea sobre los socialistas en la provincia de Almería. A menos de 50 kilómetros, en Níjar, el PP ha destapado un presunto escándalo en el censo electoral de la localidad, con empadronamientos masivos en domicilios de concejales y empresarios vinculados al Ayuntamiento socialista liderado por Esperanza Pérez.

El candidato popular, José Francisco Garrido, ha denunciado que, «a última hora», se han empadronado en el municipio «una serie de empresarios y de colaboradores cercanos al PSOE de Níjar». Todo ello «sin tener ningún pasado» en la localidad, «sin tener vida aquí y sin vivir aquí».

Garrido ha asegurado que desde finales del año pasado hay viviendas que acumulan «más de 20 personas empadronadas». El candidato ha agregado que los servicios jurídicos disponen ya en su poder de toda la documentación a fin de tomar las medidas oportunas para que esta «tropelía» no quede impune. Además, la Guardia Civil está elaborando un informe sobre los empadronamientos en Níjar.

Según ha informado esRadio Almería, una concejal socialista reside en una vivienda que no tiene escriturada a su nombre y en la que están empadronadas otras 20 personas que «colaboran» con la gestión municipal y que viven a más de 30 kilómetros. El marido de la edil pasó en su día por prisión y tiene todavía varias causas pendientes con la Justicia. La presunta trama salpicaría también al ex alcalde de la localidad entre 1979 y 2003, el socialista Joaquín García Fernández, que actualmente vive en Almería y que volvió a empadronarse en Níjar, junto a su mujer, el pasado mes de enero.

El candidato del PP ha lamentado que «el PSOE de Níjar es igual que el PSOE de Pedro Sánchez y no sabe competir en igualdad. No hace más que usar engañifas y estratagemas para engañar a los nijareños. No se puede concurrir a las elecciones con el dopaje de los empadronamientos. Lo único que les preocupa a los socialistas de Níjar es estar cuatro años más atornillados al sillón. No les preocupa nada la calidad de vida de los nijareños».

Garrido ha concluido su denuncia exigiendo a la alcaldesa y candidata a la reelección, la socialista Esperanza Pérez, «respeto a la democracia» y demandando unas elecciones limpias el 28M.