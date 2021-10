El PP Andaluz (PP-A) tampoco se cree a Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu. «Otegi no ha pedido perdón, y si lo pidiera no le creería. Otegi está haciendo lo que ha hecho siempre, que es sacar ventaja cada vez que tiene oportunidad. Si han asesinado para sacar ventaja, qué no harán ahora», ha espetado José Antonio Nieto, portavoz del PP de Andalucía, en rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

«Sacar presos es meter muchos votos. Si Bildu se pone la medalla de sacar 200 presos le va a dar más votos que una millonada para invertir en carreteras por parte del PNV», ha analizado Nieto, que considera que «Sánchez ha pedido a Bildu que apoye los PGE», pero «lo que le ha pedido Bildu a Sánchez es lo que no tengo tan claro». «No creo que sean solo esas palabras, en las que faltaba la palabra perdón, o lo siento, o hacer un mínimo acercamiento a las víctimas que nos haga creer que hay un cambio», explica Nieto.

«Parece ser que una de las cosas que ha ofrecido Sánchez es que salgan 200 presos. Eso es preocupante y nos gustaría saber qué hay de cierto en todo eso», ha continuado Nieto

Pesupuesto

Nieto ha anunciado que la Junta de Andalucía presentará los Presupuestos 2022 en el Parlamento de Andalucía el próximo día 3 de noviembre. En este sentido, el portavoz del PP-A ha admitido que, si se diera una prórroga presupuestaria y se bloqueara la acción de Gobierno, comenzarían a estudiar un adelanto electoral.

«El presidente quiere agotar legislatura. ¿Qué impediría esto? Que se bloqueara la acción de Gobierno. No tener presupuestos no bloquea, pero dificulta mucho. Si se bloquea la acción de Gobierno no quedaría más remedio que adelantar. Por responsabilidad, eso llevaría a tomar una decisión en torno a las elecciones. Pero la intención es agotar la legislatura», ha explicado Nieto.

«Que el líder del PSOE-A ponga remilgos a ver con quién se habla en los Presupuestos suena ridículo, cuando no lamentable. Nos tenemos que centrar en atender en profundidad el contenido de estos presupuestos. Ayer la reunión fue positiva, la sensación en la Junta fue de llegar a niveles de comunicación aceptables», ha continuado Nieto, que considera que «desde el PSOE están siendo poco colaboradores a la hora de ordenar ese debate, cuando el objetivo del Gobierno es traer un documento con el mayor consenso posible. No sabemos qué creernos y qué no del PSOE».

«Nos gustaría que el diálogo con Vox pudiese volver a la senda que hemos tenido en esta legislatura. Añoramos la actitud y el sentido común que Vox ha tenido durante esta legislatura, y que ahora nos cuesta más trabajo entenderles», ha concluido.