José Antonio Nieto, portavoz del PP en el Parlamento de Andalucía, ha pedido al Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez que dejen de «tomarnos el pelo» a los españoles con sus políticas intervencionistas de vivienda. «Cuando se fracasa en todo, la solución es imponer el precio de ese fracaso a la sociedad», ha explicado.

Nieto considera que «se ha hablado muchísimo en las últimas décadas» sobre el problema de la vivienda y «evidentemente, se va a seguir hablando porque este es un asunto cíclico que fluctúa en función de muchos factores, entre otros de uno que demuestra la debilidad del discurso de la izquierda».

«Cuando se dice que hay un problema de vivienda es que hay un problema de oferta de vivienda pública, que lleva estancada muchísimo tiempo, y ya no queda más remedio que intervenir la parte privada del mercado. Y se interviene eliminando derechos de los propietarios. El problema en la otra parte. No es que los alquileres estén caros, es que los jóvenes no tienen empleo», ha subrayado Nieto, que considera que «la solución no es que el Estado decida el precio de alquiler y de una limosnilla a los jóvenes».

«¿Qué hace un joven con 250 euros? Lo que tiene que hacer el Gobierno es ayudar a los jóvenes a buscar un trabajo digno y resolver el que haya un parque de viviendas públicas para las personas desfavorecidas. Cuando se fracasa en todo, la solución es imponer el precio de ese fracaso a la sociedad. Eso es lo que plantea PSOE y Podemos», ha continuado esgrimiendo Nieto, que señala que «de momento solo hay titulares vacíos. A mí me sorprende particularmente cómo el PSOE y los políticos del PSOE son capaces de engañarse a sí mismo con esa facilidad. Que nos dejen de tomar el pelo ya, que ya somos mayorcitos».

Sobre un hipotético Gobierno andaluz formado por PP y PSOE, Nieto ha sido más que claro: «Vivo en Andalucía en 2021, tengo los pies en el suelo. Y creo que esa idea es bastante poco viable».