El diputado del PSOE de Melilla y consejero de Turismo, Mohamed Mohand, cesado de su partido por presunta corrupción, ha anunciado que no renunciará a su escaño en la Asamblea: «El acta de diputado me pertenece», defiende.

La secretaria general de los socialistas melillenses, Gloria Rojas, solicitó su cese en la mañana de este miércoles al presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro (Grupo Mixto), que firmó esa misma tarde su destitución como consejero. Casualmente, Rojas, a diferencia de Mohand, sí está investigada. El pasado mes de agosto fue llamada a declarar en calidad de querellada por un presunto delito de prevaricación administrativa en un contrato de licitación de nueve millones de euros.

Por su parte, Mohamed Mohand, el ya exconsejero de Turismo, Emprendimiento y Reactivación Económica, ha reconocido que su madre tenía acciones en una empresa que pidió una subvención de 248.000 euros a la sociedad pública Proyecto Melilla S.A. (Promesa), pero posteriormente rehusó a la solicitud de dicha ayuda y vendió sus acciones «antes de que el PP hubiera pedido una investigación» sobre dicha solicitud de ayuda.

Código ético del PSOE

En rueda de prensa, Mohand ha defendido que no ha incumplido el código ético del PSOE y por tanto no va a dejar su acta, tal y como le pide su secretaria general. «El acta de diputado me pertenece desde el momento de la celebración de unas elecciones y soy elegido por los ciudadanos, y me va a acompañar mientras el código ético del PSOE no diga lo contrario», ha manifestado.

En este sentido, el joven de 25 años de edad, que ocupó durante año y medio el cargo de consejero de Salud Pública y posteriormente pasó a Turismo, ha señalado que no está imputado ni procesado en ningún caso, a diferencia de lo que ocurre con la propia máxima dirigente socialista. «No estoy investigado ni procesado, mientras Gloria Rojas está investigada y tiene abiertas diligencias en el Tribunal de Cuentas», se ha defendido el todavía parlamentario socialista, si bien considera que esta situación tampoco es razón suficiente para que Gloria Rojas tenga que dimitir.

Por ello, Mohand ha mostrado su deseo de seguir formando parte del Grupo Parlamentario Socialista aunque ya no integre el Gobierno de la Ciudad.

«Nos exigimos mucho»

Por su parte, Gloria Rojas ha detallado que ha sido la Comisión Ejecutiva Regional la que ha aprobado pedir al presidente de la Ciudad la destitución de Mohamed Mohand como consejero y la entrega de su escaño, aunque ha admitido que «ya saben que esto último es una decisión personal».

La secretaria general ha indicado que con este paso que han dado «en ningún caso es una acusación contra él, pero consideramos que esta polémica está perjudicando mucho al PSOE y el PSOE entiende la política de otra manera, más ejemplar y transparente».

Rojas ha admitido que la comparecencia de este miércoles, junto con la que tuvo hace un año con su compañero de escaño Francisco Vizcaíno, que dimitió como viceconsejero de Medio Ambiente y diputado del PSOE tras conocerse que se había «autoconcedido» una subvención para la compra de un coche eléctrico, «han sido de las más duras que he tenido que dar como secretaria general».

Por último, ha asegurado que «quiere dejar claro que mi amistad y mi aprecio a mi compañero Mohamed Mohamed es grande y no ha cambiado nada, pero los socialistas sabemos diferenciar lo personal de lo político, y además siempre nos exigimos mucho más que el resto de partidos políticos en cuestiones éticas», motivo por el que ha aprovechado para solicitar la dimisión igualmente del diputado y secretario general del PP melillense, Miguel Marín, por otro caso de solicitud de subvención pública a través de un familiar.

Gobierno multipartito

Así, el presidente de la Ciudad Autónoma, Eduardo de Castro, ha firmado esta tarde la destitución de Mohamed Mohand como consejero de Turismo, Emprendimiento y Reactivación Económica y próximamente ocurrirá lo mismo con sus cargos de presidente del Patronato de Turismo y de la sociedad pública Televisión Melilla, aunque mantendrá su escaño en la Asamblea, tal y como ha avanzado el propio Mohand.

El Gobierno de Melilla estaba apoyado por 13 de los 25 diputados que conforman la Asamblea -8 de CpM, 4 del PSOE y uno de Grupo Mixto-, mientras que en la oposición se encuentran 12 parlamentarios: 10 del PP, uno de Vox y un no adscrito, el ex presidente de Vox Jesús Delgado Aboy (aunque este último ha sido nombrado presidente de la sociedad pública Proyecto Melilla a propuesta de CpM y en los últimos meses ha votado en consonancia con el Ejecutivo de Eduardo de Castro).