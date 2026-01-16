Ni tortillitas de camarón ni cazón en adobo: la primera chicharronada se celebra en esta plaza de Cádiz

Puede que después de la Navidad, pensemos que el Carnaval apenas tiene nada que ofrecer más allá de los disfraces, pero lo cierto es que dependiendo de la zona de España, el Carnaval es todo un acontecimiento. Es el caso de Cádiz, que si bien ya esta semana ha comenzado a celebrar sus fases preliminares del concurso de agrupaciones carnavalescas, es decir el COAC 2026, también se prepara para las demás actividades y actos que se vinculan a su carnaval y una de las novedades de este año llega con la primera chicharronada que se va a celebrar.

De este modo, el calendario gastronómico previo a los días más grandes del Carnaval de Cádiz y que siempre ha sido destacado, suma en este 2026 un evento inédito que ya está llamando la atención de todo el mundo. La I Chicharronada Popular se llevará a cabo el próximo domingo 8 de febrero, es decir, una cita que se incorpora por primera vez a las degustaciones tradicionales que marcan las semanas anteriores al carnaval. La convocatoria será en un punto especialmente concurrido: la Plaza de la Catedral, a partir de las 13.30 horas.

La propuesta llega como una novedad dentro de una programación que cada año reúne a miles de personas en torno a productos típicos de la zona. En esta ocasión, el protagonista será el chicharrón, un alimento muy vinculado tanto a la bahía como a la sierra gaditana. Esta nueva propuesta gastronómica coincidirá, además, con la XXV Gambada Popular, generando un doble atractivo gastronómico para quienes estén en la ciudad ese día. Todo se debe a a que esta primera edición forma parte del conjunto de degustaciones abiertas que, desde principios de año, sirven de antesala al Carnaval de Cádiz. Son actos que combinan tradición culinaria, ambiente callejero y participación de las peñas, y que se han consolidado como un aliciente más para quienes visitan la ciudad en estas fechas.

La primera chicharronada se celebra en esta plaza de Cádiz

La Chicharronada se incorpora a un calendario que comienza cada enero y que cuenta con citas históricas para todo aquel que viva en Cádiz o que pase por la ciudad con motivo del Carnaval. La Pestiñada Popular abrió este año la programación el pasado sábado 10 de enero en la Plaza de Fragela, organizada por la Peña Los Dedócratas. Y luego, a finales de mes llegará la Ostionada Popular, celebrada el 25 de enero en la Plaza de San Antonio con degustación gratuita de ostiones y la presencia de agrupaciones carnavalescas.

Ya en febrero, el mes grande del Carnaval, el barrio de La Viña acogerá la tradicional Erizada Popular el 1 de febrero, mientras que la Peña La Perla celebrará de forma paralela su Mejillonada Popular. Todas ellas forman parte del circuito de degustaciones gratuitas que las peñas organizan cada año para acercar la gastronomía local a gaditanos y visitantes.

La Gambada Popular, prevista también para el 8 de febrero a las 13.30 horas, volverá a reunir al público en la Peña La Perla, convirtiendo ese domingo en una jornada especialmente activa para quienes deseen disfrutar de varios actos culinarios en el mismo día. Esa primera Chicharronada en la Plaza de la Catedral ya despierta mucha curiosidad por lo que todo aquel que viva en Cádiz deberá apuntar la hora de las 13:30 horas si no se la quiere perder. Como el resto de degustaciones será gratuita aunque conviene ir con tiempo para no quedarse sin tu ración de chicharrones.

El Carnaval de Cádiz 2026: fechas oficiales

El Carnaval de Cádiz 2026 se celebrará oficialmente del 12 al 22 de febrero, según el calendario que ha dado a conocer el Ayuntamiento de la ciudad. Durante estos días tendrán lugar los actos más esperados, como la Gran Final del COAC, prevista para el 13 de febrero, así como la Cabalgata del Humor y la Cabalgata Magna, que recorrerán la ciudad durante el primer fin de semana del carnaval. La programación concluirá el 22 de febrero, Día de Piñata.

En paralelo a estas fechas, continuarán desarrollándose otras degustaciones tradicionales incluidas en la semana grande y que nadie se va a querer perder. Entre ella están, la Tomatada Popular, las Migas Extremeñas, la Panizada, las Papas Aliñás, la Tortillada de Camarones, la Berza Carnavalesca, el Frito Popular Gaditano y la Pinchitada, que de este modo, completan el mapa gastronómico del carnaval.

Un evento que se estrena en pleno centro de la ciudad

Con la incorporación de la I Chicharronada Popular, Cádiz amplía su oferta gastronómica previa al carnaval en una de las plazas más emblemáticas del casco histórico. La cita del 8 de febrero permitirá degustar uno de los productos más representativos de la gastronomía gaditana en un entorno abierto y accesible, coincidiendo con una de las jornadas más concurridas del calendario culinario previo. Puede que al mencionar lo que más se come en Cádiz, te venga a la memoria la tortilla de camarones, pero el chicharrón, elaborado a partir de la panceta de cerdo, es otro de los manjares que ofrece la ciudad y ahora por fin, tendrá su gran día.