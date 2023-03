Moreno ve a Sánchez como único «beneficiario» de la moción y critica «el tiro por la culata» de Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el único «beneficiario» del debate de la moción de censura planteada por Vox ha sido el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mientras que a la formación de Santiago Abascal le ha salido el «tiro por la culata».

«Sánchez tuvo todo el tiempo del mundo para exponer, y con conocimiento previo porque ya se había filtrado la intervención del señor Tamames. Ha sido una exposición en prime time, por la mañana, para la mayor gloria del señor Sánchez. Creo que ha sido un grave error de Vox», ha señalado Moreno en declaraciones a los periodistas en la sede del Parlamento andaluz.

En cuanto a la abstención del PP en la moción, el líder del Ejecutivo autonómico ha indicado que lo que no quería su partido era participar «en un circo». «Esta moción no tenía ningún sentido, no tenía viabilidad y no podía salir adelante», ha subrayado. A su juicio, sólo era una «moción montada para publicitar a Vox, al que al final el tiro le ha salido por la culata». En su opinión, los de Santiago Abascal deberían actuar con «más rigor y seriedad» en este tipo de asuntos.

El presidente andaluz ha insistido en que, «sin lugar a dudas», el único que ha salido «ganando» de este debate ha sido Pedro Sánchez, que ha tenido una «tribuna en prime time para colocar los mensajes que él ha querido y, además, sin ninguna respuesta».

Dimisión de María Gámez

Asimismo, el líder de la Junta ha lamentado que la dimisión de María Gámez como directora de la Guardia Civil, anunciada este pasado miércoles, le «recuerda a tiempos pasados» de gobiernos socialistas en los que se producían «cosas bochornosas».

En el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y al final de su respuesta al presidente del Grupo Socialista y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, Moreno le ha acusado de acudir a la Cámara autonómica con «una retahíla para tapar que una de las altas instancias del Estado, nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, una dirigente conocida, reconocida y confirmada por el PSOE de Andalucía» como María Gámez, «ha tenido que presentar su dimisión» como directora de la Guardia Civil.

Moreno ha subrayado que hasta ahí «llegan los ERE» fraudulentos de la Junta socialista, aludiendo así al motivo esgrimido por Gámez para justificar su dimisión, el hecho de que su marido haya sido citado como investigado en una de las piezas de dicho caso de los expedientes de regulación de empleo de la Administración andaluza, la pieza referida a la empresa Santana.

«¿No le recuerda esto a tiempos pretéritos?», ha preguntado Moreno a Espadas, a quien ha insistido en cuestionar si «los mediadores, las fotos con la coca, con las prostitutas y las dimisiones en la Guardia Civil no le recuerdan a tiempos pasados», cuando «dimitía el director de la Guardia Civil, cuando había mediadores, y cuando había cosas que eran bochornosas», ha zanjado el presidente andaluz.