Moreno exige a Sánchez un plan contra el narco como se hizo con ETA: «La cocaína siempre trae sangre»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha exigido este lunes al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que se ponga «las pilas» y despliegue «todos sus medios» en la guerra contra el narco, al igual que se hizo contra el terrorismo de ETA años atrás. De lo contrario, la Junta «empezará a pedir responsabilidades».

En declaraciones a los medios en Madrid antes de participar en la clausura de unas jornadas sobre atracción de inversión extranjera, Moreno ha puesto el grito en el cielo: «Andalucía es fronteriza con África y concentra gran parte del tráfico de drogas que llega del sur. Empezaron con el hachís, pero ya estamos con la coca. Y la coca trae sangre siempre. Ya estamos viendo kalashnikov, ya estamos viendo armas. Tarde o temprano, y ojalá me equivoque, vamos a ver cosas feas».

«Es una manzana podrida que hay que extirpar desde el minuto uno», ha remarcado Moreno, que considera que el Estado está hincando la rodilla ante el crimen organizado: «El narcotráfico se está consolidando en España. Empezó entrando por una sola provincia andaluza y ya está en toda la franja sur. Cada vez tienen más capacidades y más medios, y las fuerzas del orden tienen cada vez menos recursos. Es David contra Goliat, es la humillación del estado de derecho», ha lamentado.

El presidente de la Junta cree que el Gobierno aún está a tiempo de redoblar su compromiso e intensificar sus esfuerzos para plantar cara al narco: «Es una vergüenza que un país occidental y moderno como España no esté capacitado para luchar contra un narco creciente. Están empezando a amenazar a jueces, policías y guardias civiles y a comprar agentes, jueces y políticos. Ahora aún podemos, pero dentro de unos años no los vamos a parar», ha advertido.

Por ello, Moreno ha reclamado a Sánchez que, «de una vez por todas, se tome muy en serio al narco y ponga todos los medios a su alcance» en este asunto. «Igual que hubo un tiempo donde se crearon los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR, unidad de élite de la Guardia Civil) para luchar contra el terrorismo en el norte, especialmente en Euskadi y Navarra, ahora hace falta concentrar todos esos medios técnicos y humanos para luchar» contra el narco en el sur de España.

«No puede ser que las planeadoras entren por el río Guadalquivir como Pedro por su casa. No puede ser que las petacas de gasolina con las que se mueve el narco salgan de los puertos con absoluta naturalidad porque no está castigado en el Código Penal. No puede ser que todos los días veamos planeadoras desde el cabo de Gata (Almería) hasta Huelva. Es una invasión», ha recalcado Moreno.

En este contexto, el presidente andaluz ha puesto dos opciones sobre la mesa: «O el Gobierno se pone las pilas en esto o ya os aviso que la Junta de Andalucía se va a poner muy seria y va a empezar a pedir por todas las vías responsabilidades al Gobierno de España», a quien ha recriminado su «falta de interés, de determinación y de medios».

Visita de eurodiputados a Barbate

Las declaraciones de Moreno se enmarcan en la visita este lunes de una delegación europea a Barbate para analizar las situación de los agentes en la zona. También se reunirán con los familiares de David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Gómez, los guardias civiles asesinados el 9 de febrero de 2024 tras ser arrollados por una narcolancha.

Los europarlamentarios se reunirán con miembros de las fuerzas de seguridad, responsables institucionales y operativos implicados en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. También visitarán las instalaciones portuarias para evaluar la capacidad operativa de las autoridades encargadas de la vigilancia costera. Esta delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo viajará el martes a Algeciras y el miércoles a Sevilla.

Cabe reseñar que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) reconoció en su informe de 2024, publicado la semana pasada, una mayor «sensación de inseguridad» en el Campo de Gibraltar (Cádiz) por el incremento «de la violencia ejercida por los grupos organizados» vinculados al narcotráfico. Y es que desde el doble crimen de Barbate, los atropellos, tiroteos e incidentes entre patrullas marítimas y narcolanchas se vienen sucediendo con preocupante frecuencia.