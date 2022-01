La Junta de Andalucía ha desbloqueado el proyecto de construcción del centro hospitalario de alta resolución de Roquetas de Mar (Almería), en el que el Ejecutivo autonómico ha invertido 30 millones de euros, y que contará con área de hospitalización, urgencias, atención primaria y salud mental.

El Gobierno andaluz ha sacado finalmente del cajón el convenio entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el ayuntamiento local, que se cerró en 2009, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno ha colocado este miércoles la primera piedra de las obras del futuro hospital, que estará listo en 2o23.

El acto ha contado con la participación de varias autoridades a las que el presidente ha reconocido que el «anhelo» del municipio de contar con una instalación de estas características era «justo, necesario y sensato» para la localidad y la comarca del Poniente, que llevaba 15 años esperando el inicio del proyecto.

15 años llevan esperando los vecinos del Poniente Almeriense. 15 años. Hoy ponemos la primera piedra del Hospital de Roquetas de Mar. Invertimos 30 M€. Tendrá área de hospitalización, urgencias, atención primaria y salud mental. Su anhelo histórico se empieza a hacer realidad. pic.twitter.com/9stkMjeT22 — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) January 12, 2022

El líder del Ejecutivo andaluz ha recalcado la necesidad de contar con esta nueva infraestructura, en la que se van a invertir cerca de 30 millones de euros mediante financiación europea, tras una «reivindicación antigua» por parte del alcalde del municipio, Gabriel Amat (PP), a quien Moreno ha reconocido su constancia en el impulso del hospital.

«Ha estado durmiendo el sueño de los justos en un cajón durante demasiados años y ha sido este Gobierno el que ha sacado del cajón este proyecto, primero recuperándolo y después adaptándolo a la nueva normativa sanitaria de 2019», ha apuntado el presidente andaluz durante el acto de inicio de obras, cuya primera piedra ha contado con muestras de viales de la vacuna contra el Covid-19, un periódico del día y un ejemplar del Estatuto de Autonomía.

Moreno ha justificado la idoneidad de crear un hospital en Roquetas de Mar ante el «enorme crecimiento» demográfico experimentado en la zona en las tres últimas décadas debido a la «calidad de vida» y los «servicios públicos» que se ofrecen a los vecinos, lo que se une al «crecimiento del sector turístico», ya que la localidad «multiplica su población en verano y sus necesidades sanitarias».

50.000 metros cuadrados

Con ello, ha recordado que el centro asistencial dará servicio además a los municipios limítrofes de Vícar, La Mojonera, Enix o Felix, entre otros, cuyos vecinos son atendidos como instalación de referencia en el Hospital de Poniente.

El proyecto se desenvuelve en una parcela al suroeste de Roquetas de Mar de 49.000 metros cuadrados en la que se dispondrá un centro hospitalario de alta resolución de 16.300 metros cuadrados construidos dotado de helipuerto, 53 habitaciones de hospitalización, 27 consultas externas, 15 salas de explotación, hospital de día medico, área de urgencia de pediatría, cuatro quirófanos en área quirúrgica, servicio radiológico, área de apoyo clínico y área de rehabilitación.

Además, la instalación contará con 17 consultas de atención primaria, cuatro de ellas de pediatría, área de pruebas diagnósticas y área de salud mental, donde la Junta está «haciendo un esfuerzo para dar respuesta a los problemas ocasionados por la pandemia», según el presidente. El centro se completa con un área de cirugía menor, odontología y educación sanitaria.

🗨 @JuanMa_Moreno: Hoy se da el pistoletazo de salida a la construcción del Hospital de Roquetas del Mar (#Almería), que dará respuesta asistencial a sus vecinos y a pueblos colindantes como Vícar, La Mojonera, Enix y Felix. 💶 Con una inversión de casi 30 M€. Dentro hilo 👇🏽 pic.twitter.com/78dQDDTuXQ — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) January 12, 2022

El alcalde, Gabriel Amat, se ha congratulado por la materialización de un «sueño» por el que ha trabajado durante «los últimos 15 años». «Hoy reconozco que me ha costado dormir. No tengo palabras para agradecer a Juanma Moreno y a todo el gobierno de la Junta su trabajo para hacer realidad este proyecto. No es el Hospital de Gabriel Amat, es el de todos los ciudadanos de la ciudad y municipios colindantes. Hoy es un día importante porque se hace realidad una infraestructura sanitaria que nuestros vecinos se merecen», ha aplaudido.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, ha considerado el acto como «un acontecimiento histórico para la provincia»: «Se trata de una prueba más del gran compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la provincia de Almería y los intereses de todos los almerienses y de que ahora, más que nunca, Almería está en la agenda de la Junta con el protagonismo que se merece», ha manifestado en una nota.

Helipuerto, salón de actos…

La actualización del proyecto, que quedó encarada en 2019, contempla la eliminación del aparcamiento del sótano y de la banda noreste del mismo, esto es, unas 314 plazas, ya que se valora la existencia de suficientes plazas de garaje en superficie.

El archivo, salón de actos y cafetería se reubican así desde el sótano al nivel 0, así como parte de los locales de instalaciones que se llevan a cubierta. Se proyectan dos accesos fundamentales: el General y el de Urgencias, al cual se llega por el lado sureste de la parcela. También cuenta con un camino interior de circunvalación.

El hospital contará con un helipuerto que se proyecta sobre el módulo de Urgencias y se conecta al edificio mediante una rampa que lleva directamente a un ascensor con capacidad montacamas que permite la llegada de forma fluida al área de urgencias.

El juego de patios entre los cuerpos edificados se convierten en fuente de luz y ventilación para todas las áreas del hospital, aspecto de especial relevancia para conseguir el mayor confort climático. La formas de acceso y situación de los parkings de usuarios y personal es consecuente con la topografía de la parcela y con las mejores condiciones de accesibilidad a la vez que obedece a la conveniente segregación de circulaciones externas.

1.600 profesionales sanitarios más

Asimismo, el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho un repaso de la dotación de personal sanitario al sistema público andaluz en lo que va de legislatura de modo que, según las cifras del Ejecutivo autonómico, en Almería hay 1.588 profesionales más en activo.

En concreto, ysegún los datos ofrecidos, los profesionales sanitarios en enero de 2019 eran 7.371 mientras que «hoy son 8.959». «Estamos hablando de casi 1.600 profesionales más, un 21%, lo que demuestra enorme esfuerzo inversor hecho en la provincia de Almería», ha valorado.

Moreno ha incidido en que durante el mandato se han destinado 2.000 millones de euros más hasta los 12.000 millones a la sanidad pública andaluza, que «invierte el 7% del PIB» en este ámbito, mientras que en contratación de personal se ha hecho una «importante ampliación» aunque, según ha reconocido, «la sanidad siempre va por delante» en este aspecto.

En el caso de Almería, Moreno ha destacado hitos como la puesta en funcionamiento del Hospital Materno-Infantill, la Casa del Mar y la ampliación del Hospital de Poniente, a lo que se unen mejoras en los centros sanitarios de Roquetas de Mar y próximas actuaciones como el edificio de consultas externas de TorreCárdenas, la redacción de proyecto del nuevo edificio de Nefrología y administración del Hospital La Inmaculada, la redacción de proyecto para la construcción de dos nuevos centros de salud en Benahadux y Albox, así como la redacción de proyecto para la ampliación del centro de salud Plaza de Toros.