Un único acertante de las Tres Mil Viviendas de Sevilla se ha llevado un millón de euros en el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE celebrado este pasado lunes 15 de agosto. Algunos de estos bloques, enclavados en el Polígono Sur, el barrio más pobre de España según datos oficiales, llevan seis meses sin electricidad.

En una reciente visita de OKDIARIO Andalucía a la barriada, los vecinos relataban que, sin luz, encaran la ola de calor encharcando el suelo de sus casas para echarse a dormir en él. A la hora de cocinar, salen a la calle a hacer un pequeño fuego en el que calentar la olla.

Frecuentemente en los medios por tiroteos u operaciones antidroga, Las Tres Mil Viviendas de Sevilla es un claro ejemplo de chabolismo vertical. Sus vecinos, según el INE, viven con una renta media de 5.666 euros anuales, apenas 472 euros al mes. Desde hoy, el barrio es menos pobre.

«Los pelos de punta»

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE celebrado este pasado lunes 15 de agosto ha dejado más de 3,1 millones de euros en premios que se han repartido entre el barrio de las Tres Mil Viviendas, donde un único acertante se ha llevado un millón de euros, y las localidades de Chiclana, Estepona, Huelva, Lanjaron, Ronda, Córdoba y Cádiz.

«Tengo los pelos de punta, ha merecido la pena tanto esfuerzo y tanto trabajo», ha manifestado Rafael Llopis, vendedor de la ONCE desde el pasado mes de febrero, nada más conocer que había dado un premio de un millón de euros en las Tres Mil. «Me estoy forzando un montón para ser un buen vendedor», ha añadido. «Me siento súper orgulloso de trabajar en la ONCE, que me dio la oportunidad de encontrar un trabajo a los 50 años y con una discapacidad», ha recogido la organización en una nota de prensa.

Llopis vende también en Felipe II, aunque confirma que ha llevado la suerte a una de las barriadas con mayores necesidades de Andalucía. El vendedor reconoce que las Tres Mil es una zona de venta que exige «adaptación». «Te tienes que adaptar, debes tener cuidado, que te respeten y valoren tu trabajo, pero hay muy buena gente. Me da mucha alegría que haya tocado allí un premio tan grande, porque hay mucha necesidad. Estoy muy feliz de haber podido ayudar a gente que lo necesita, qué alegría», ha subrayado.

«Es increíble la suerte que he tenido de poder repartir felicidad para los tiempos que corren», ha concluido. Llopis, que reconoce no haber dormido en toda la noche, también vendió otros nueve cupones premiados con 1.200 euros cada uno, y ha llevado la suerte a uno de los comercios de Las Tres Mil.

Además, el Extra de Verano de la ONCE ha dejado varios premios de 400.000 euros en Andalucía. En Huelva, Marcos Gómez vendió diez cupones premiados con 40.000 euros cada uno en la avenida Tomás Domínguez Ortiz de la capital onubense. El mismo premio ha dado José María Romero en la avenida Mar y Sierra de Estepona (Málaga), con otros 400.000 euros.

En la localidad granadina de Lanjarón, Antonio Luipiáñez, que es también afiliado a la ONCE, vendió otros diez cupones premiados con 40.0000 euros en la calle Real en el centro del municipio, el mismo premio que se ha dado además en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

En Córdoba, Francisco Gabriel Morales ha vendido tres cupones premiados a las cinco cifras en la Peña Cuponazo Maleno, creada por unos amigos cuando comenzó con la venta del cupón en la capital cordobesa, repartiendo así otros 120.000 euros, y en la localidad gaditana de Rota se ha vendido uno premiado también con 40.000 euros.

También el sorteo ordinario del lunes 15 de agosto dejó premios en Andalucía, con 350.000 euros en la Serranía de Ronda, en la localidad malagueña de Gaucín, que repartió Alfonso Jesús Machado, y otros 350.000 euros en Chiclana, por lo que, en total, la ONCE repartió este lunes 3.860.000 euros en premios mayores entre seis provincias andaluzas.

El Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE ponía en juego un premio mayor de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Además de 119 premios de 40.000 euros (a las cinco cifras del número del primer premio), y 2.270 de 1.200 euros a las cuatro últimas cifras del número del primer premio, o a las cinco del número de los 10 segundos premios.