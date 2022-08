Los enganches para cannabis destapados en el Polígono Sur de Sevilla se disparan un 222% en un año

Las intervenciones en el Polígono Sur de Sevilla motivadas por enganches ilegales para alimentar plantaciones de cannabis se han incrementado un 222% entre 2020 y 2021, según datos de Endesa. La barriada está sufriendo constantes y prolongados cortes de luz en las últimas fechas y la compañía eléctrica apunta a estas acometidas ilegales a la red como el motivo principal de los problemas en el suministro.

El Polígono de Sur de Sevilla, recordemos, es el barrio más pobre de España según datos oficiales y el suburbio donde se enclavan las Tres Mil Viviendas. En 2020, Endesa y Policía Nacional actuaron conjuntamente en la zona en 18 ocasiones para destapar conexiones ilegales que alimentaban cultivos de marihuana. En 2021, tal y como recoge la siguiente tabla, las intervenciones por este motivo se elevaron a 58, más de una a la semana. El 40% se llevaron a cabo en los meses de verano.

En la primera mitad del presente año, los agentes de Policía y los técnicos de Endesa han acudido ya 30 veces a esta barriada, superando holgadamente el promedio de 2020 y 2021.

En una reciente visita de OKDIARIO Andalucía a la zona, los vecinos reconocían conexiones fraudulentas a la red, pero no para cultivos de cannabis. Al menos no ante las cámaras: «Si se puede ayudar para dar luz al vecino, se cruzan los cables y ya está. Te dejo para que hagas de comer, lo normal. También hay gente que se está enganchando a las farolas. Nos acusan de plantaciones pero no dicen que llevamos 50 años con los mismos cables», señalaban a este periódico.

Paseando por entre los edificios y portales se observan contadores precintados para evitar nuevos enganches. En Las Vegas, la zona más marginal de las Tres Mil Viviendas, un transformador salió ardiendo el pasado febrero y desde entonces están sin electricidad. Los vecinos cocinan en pequeñas fogatas que prenden en la calle y encharcan el suelo de sus casas para echarse a dormir en él ante las sofocantes temperaturas.

Cabe recalcar que las plantaciones tipo ‘indoor’ (de interior) vienen ganando peso dado que permiten obtener más cosechas (entre cuatro y ocho al año) que los cultivos de exterior. También son más fáciles de ocultar y el negocio, obvia decirlo, da una alta rentabilidad (3.000 euros el kilo). En Sevilla -también en Granada y Almería-, estas actividades delictivas se concentran en los barrios más desfavorecidos, y el suministro eléctrico termina resintiéndose. En el resto de provincias es más habitual que los cultivos de marihuana se trasladen a chalets o zonas apartadas del núcleo urbano, por lo que los enganches no llegan a colapsar la red.

Atendiendo a las cifras difundidas por Endesa, en 2021 se destaparon en la provincia de Sevilla un total de 81 acometidas ilegales a la red vinculadas a plantaciones de marihuana. Dos de cada tres tuvieron lugar en el Polígono Sur. La compañía eléctrica recuperó 2,5 millones de kWh de energía defraudada, el equivalente a la demanda anual de 737 viviendas o al de municipios como La Campana o Castilleja del Campo. Sólo en la provincia de Sevilla.

En Andalucía se ejecutaron 922 actuaciones a lo largo del año pasado, una media de 2,52 intervenciones diarias y el 56% de las efectuadas en territorio nacional. Se recuperaron más de 35 millones de kWh, similar al consumo anual de Salobreña (Granada) o Torredonjimeno (Jaén). Esta misma semana se han sucedido intervenciones en diferentes puntos de la comunidad que han dejado siete detenidos y 3.300 plantas decomisadas.