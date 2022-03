La Policía Nacional ha detenido en Coria del Río (Sevilla) a los padres de tres menores que se encontraban en paradero desconocido desde 2017, cuando el Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, en una resolución de desamparo, ordenó la retirada de la custodia de sus tres hijos, de 2,3 y 8 años.

Por aquellas fechas vivían en la barriada del Polígono Sur de Sevilla, si bien ahora han sido localizados en una piso okupa en Coria del Río, localidad especialmente afectada por este problema.

Los menores permanecían encerrados en el domicilio, sin acudir al colegio ni asistir al médico, siendo privados de su libertad deambulatoria y de su normal desarrollo evolutivo y emocional.

A la madre se le imputan los delitos de sustracción de menores y detención ilegal, al igual que al padre, a quien se le añade también el de atentado a agente de la autoridad tras agredir presuntamente a un policía mientras permanecía custodiado en los calabozos a la espera de ser puesto a disposición judicial.

Este miércoles, el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, ha calificado el suceso de «auténtica locura» y ha recordado que «la educación empieza en la familia y se construye en las casas; las familias educan y los colegios enseñan».

Imbroda ha señalado que no está dispuesto a que la docencia se convierta en una «profesión de riesgo» y hará «todo lo posible» para evitar estas actitudes dentro de sus competencias. «Habría que coger a los padres, sentarlos… Prefiero no seguir porque me caliento», ha zanjado.

Puerta blindada

En 2017, y tras la orden de retirar a los padres la custodia de los menores, agentes del Área de Protección al Menor (Aprome) de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía, al ir a ejecutar la resolución, comprobaron que los padres habían abandonado el barrio con sus hijos, desconociendo el paradero de la familia.

Todas las gestiones realizadas para localizar a los padres y a los menores resultaron infructuosas, hasta que el pasado mes de febrero, agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Coria de Río compartieron con la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía los datos de un matrimonio que había sido filiado con motivo de una reciente okupación realizada en una casa en la citada localidad sevillana, motivo por el que se iniciaron las pesquisas para determinar y comprobar el paradero de los menores.

Durante el dispositivo de vigilancia establecido de manera simultánea por los efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Coria del Río y agentes del Aprome pertenecientes a la unidad adscrita a la Junta de Andalucía, se pudo comprobar que las únicas personas que salían de la vivienda eran los padres, adoptando siempre medidas de seguridad antes de abandonar el inmueble para comprobar que no eran vigilados.

Además, los investigadores descubrieron que la puerta blindada antiokupa de la vivienda carecía de llaves para su apertura y era golpeada a su vuelta por los progenitores a modo de contraseña, para ser abierta desde el interior por uno de los menores.

Así, fue organizado un dispositivo formado por todas las unidades policiales implicadas y se procedió el pasado jueves a la entrada en el domicilio en virtud de un auto de un juzgado de Instancia y Familia, encontrando en su interior a los menores, los cuales fueron puestos inmediatamente a disposición de los servicios de protección de menores de la Junta de Andalucía.