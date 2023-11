La Junta de Andalucía no ha contactado con Hacienda para tratar la condonación de deuda

La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, desvelaba este jueves que algunos gobiernos autonómicos del PP han contactado con el Gobierno para interesarse sobre la condonación de la deuda. OKDIARIO Andalucía puede confirmar por fuentes de la Junta que el Ejecutivo de Juanma Moreno no se encuentra entre ellos.

Al ser preguntada Montero sobre si algún consejero del PP le ha llamado interesándose por la quita de deuda, la ministra ha asegurado que no ha habido ninguna conversación directa a través del teléfono, pero sí que se han interesado de forma directa o indirecta «de qué parte es la que calcula Hacienda que le puede corresponder a su comunidad autónoma». Fuentes de la Junta de Andalucía han confirmado que «nadie» del Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con Hacienda para tratar este tema.

«Yo cuando escucho al PP hacer estos comentarios digo, seguro que no le han preguntado a los presidentes de las comunidades autónomas que saben que esto es una buena medida para sus finanzas públicas, de la misma manera que lo fueron los Fondos Covid o que lo fueron la actualización de las entregas a cuenta», ha sostenido Montero.

La Junta de Andalucía, sin embargo, está claramente en contra de cualquier tipo de condonación de deuda. Ni a Cataluña ni a nadie. El motivo es simple: ¿Por qué premiar a las comunidades que no han sido disciplinadas perdonándolas deuda? Y es que, de este modo, las comunidades que sí han cumplido no se pueden acoger a ningún tipo de beneficio. ¿Qué se va a condonar a una comunidad sin deuda? Desde el Gobierno de Juanma Moreno consideran que no tiene ningún tipo de sentido.

Así lo ha expresado este jueves la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), que ha abogado porque el Gobierno de España convoque una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se aborde de forma «multilateral» con las comunidades autónomas la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica, así como las posibles quitas o condonaciones de deuda que el Estado acuerde con las administraciones autonómicas.

Vox exige al PP una respuesta

El secretario general del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía y parlamentario por Jaén, Benito Morillo, ha exigido este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a «que aclare de manera urgente» a todos los andaluces «si su Gobierno ha sido uno de los que ha contactado con el Ministerio de Hacienda para entrar en el trapicheo de (Pedro) Sánchez con la condonación de la deuda». Este periódico, insistimos, puede confirmar que nadie del Gobierno andaluz ha hablado sobre este tema con la cartera que dirige María Jesús Montero.

Así lo ha reclamado el parlamentario de Vox en una nota después de que la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, haya apuntado este jueves que algunas consejerías de gobiernos autonómicos del PP han contactado directa o indirectamente con el Gobierno central para interesarse por qué parte de la condonación de la deuda les podría corresponder.