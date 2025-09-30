Juanma Moreno publicará en octubre su primer libro, ‘Manual de convivencia. La vía andaluza’

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, publica el 29 de octubre su primer libro, titulado Manual de convivencia. La vía andaluza, tal como ha anunciado este martes la editorial Espasa.

«Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y una de las figuras más relevantes del actual panorama político español, ofrece un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política», según se recoge en la nota de la editorial.

A lo largo del libro, Moreno «defiende la puesta en práctica de lo que denomina la vía andaluza: una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España», destaca la editorial.

Espasa recalca que, «gracias a esa fórmula, en 2018 consiguió lo que parecía imposible: el cambio político en Andalucía y que, cuatro años después, los propios andaluces refrendaron esa buena gestión otorgándole la mayoría absoluta».