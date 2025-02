Juanma Moreno exige una financiación justa para Andalucía y se lleva una brutal ovación frente a Montero

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha puesto este viernes 28 de febrero el grito en el cielo durante el acto del Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza, en Sevilla, exigiendo una financiación justa para la región con «euros contantes y sonantes» y no con lo que ha llamado «ilusionismo contable». Con María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, escuchando desde primera fila en su debut como líder del PSOE-A en un 28F, Moreno ha recibido varias ovaciones cerradas.

En pleno debate sobre la condonación de la deuda autonómica que propone Hacienda, el mensaje ha sido claro: Andalucía no va a tragar con soluciones que no resuelvan nada. «Quiero que Andalucía ejerza con plenitud toda la capacidad de autogobierno que nos da la Constitución y el Estatuto, pero sin una financiación justa, eso se queda en papel mojado y los derechos de los andaluces se recortan», ha dicho Moreno, que ha insistido en que la región cumple con sus deberes fiscales, pero arrastra un problema de falta de recursos.

«El dinero que solo existe sobre el papel no paga carreteras, ni levanta hospitales ni colegios», ha remarcado, dejando caer que no se conforma con promesas vacías. Además, Moreno ha pedido que no se confunda la solidaridad andaluza con ser ingenuos. «Es nuestra responsabilidad mantener la caja común de todos los españoles que sostiene el estado del bienestar, pero también exigir una España sin privilegios, en igualdad para todos», ha proclamado. Con el 28F como telón de fondo, ha reivindicado justicia e igualdad como pilares del autogobierno, aprovechando para destacar que la economía andaluza lleva seis años creciendo por encima de la media de España y Europa. «Toca ir más allá, pero sin recursos no hay autonomía que valga», ha insistido.

«Andalucía no quiere confrontación ni divisiones importadas de otros sitios. Nos va bien con el diálogo, la mesura y el respeto», ha asegurado Moreno, marcando distancias con la crispación política de fuera. Ha recordado que en 2030 la autonomía cumplirá 50 años y que su gobierno ya está pensando en la próxima década con esa «vía andaluza» que, según él, funciona.

De paso, ha aprovechado su reciente cargo como vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones para pedir que «Europa mire al sur» y defender los valores de libertad y democracia frente a quienes atacan la Unión Europea. «Todos los que aman y trabajan por Andalucía son andaluces de pura cepa», ha cerrado, antes de que la ovación le diera el broche final a un discurso que ha dejado huella en este Día de Andalucía.