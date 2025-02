Andalucía rechaza la quita de deuda: «Para Cataluña champán y ostras, para los demás menú del día»

En la Junta de Andalucía entienden que la condonación de la deuda que ofrece el Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía a cargo de mecanismos de financiación estatales, que asciende a 18.791 millones de euros, es un «timo» para los andaluces. Toni Martín, portavoz del PP en Andalucía, ha asegurado que se trata de una «trampa» porque mientras a Cataluña se le da «champán y ostras» a los demás se les ofrece el «menú de la casa». Eso sí, recuerda Marín, «la cuenta se paga a escote».

Condonación de deuda = trampa, porque:

-Cataluña pidió champán y ostras y los demás menú de la casa, pero la cuenta se paga a escote 😡

-lo que no pagues “como andaluz” o “como valenciano” lo pagas “como español”, o sea, que tienes la misma hipoteca, solo cambias de banco 🤷🏻‍♂️ — Toni Martín (@toni_miglesias) February 25, 2025

Fuentes de la Junta de Andalucía explican a este periódico que «la propuesta de condonación de la deuda a las CCAA es una nueva cesión de Sánchez y Montero al independentismo». «Andalucía no tiene un problema de deuda, no necesita que le condonen ninguna deuda y no lo ha pedido», señalan en la consejería de Economía, desde donde entienden que si el Estado asume 18.791 millones de la deuda de Andalucía supone, en realidad y en el mejor de los casos, 140 millones al año para Andalucía, que son los intereses de esa deuda.

Recuerdan las mismas fuentes que la María Jesús Montero consejera de Hacienda de Andalucía exigió al Gobierno de España en 2016, gobernado por Mariano Rajoy, 4.000 millones de euros al año más para Andalucía. Desde 2016, según las cuentas de Montero, Andalucía ha recibido 36.000 millones menos de lo que sería justo y necesario.

Por tanto, «la propuesta de Montero de 140 millones al año es una migaja que Andalucía no puede aceptar por dignidad. No consentiremos que se utilice a Andalucía para blanquear sus acuerdos con los independentistas con tal de que Pedro Sánchez siga un día más en el cargo», esgrimen desde el Ejecutivo de Juanma Moreno.

«No consentimos que se nos trate como a pedigüeños», argumentan desde la Junta de Andalucía, que exige a Montero «que se deje de trampas y cumpla con su propia palabra enviando a Andalucía esos 36.000 millones que ella reclamaba, a razón de 4.000 millones al año desde 2016».

«Exigimos también un Plan Especial de Inversiones en carreteras, ferrocarril y obras hidráulicas para cumplir de una vez por todas con nuestro Estatuto de Autonomía , al igual que cumplen con los independentistas. En 2016, cuando Juanma Moreno estaba en la oposición y en España gobernaba Mariano Rajoy, el PP de Andalucía apoyó la petición de María Jesús Montero de 4.000 millones más al año. Juanma Moreno ha demostrado capacidad de diálogo y acuerdo con el Gobierno de España por el interés de Andalucía. Por ejemplo, con el Acuerdo por Doñana. Si ahora decimos que no es porque no interesa a Andalucía», explican desde la Junta.