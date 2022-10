Juan Marín: «A mí me da pena gente como Fran Hervías, eso de venderse por un plato de lentejas…»

El ex vicepresidente de la Junta de Andalucía y ex líder de Ciudadanos (Cs) en la región Juan Marín ha dado una de sus entrevistas más sinceras. Si bien es cierto que no es alguien que suela morderse la lengua, en OKDIARIO Andalucía ha señalado a algunos políticos de la formación naranja y ha asegurado, entre otras muchas cosas, que «dentro de la política hay que tener mucho más cuidado dentro de tu partido que fuera».

Pregunta.- ¿Qué errores ha cometido Juan Marín?

Respuesta.- Pues olvidarme de mi familia, sin duda. Y me arrepentiré toda la vida. Pero es verdad que te metes ahí y no…

P.- Pero, ¿habría tenido opción de ejercer su cargo y no ‘olvidarles’?

R.- Sí, seguro que sí. Siempre hay una solución. Puedes cambiar de domicilio, puedes pedir una excedencia. Pero también era consciente de que esto no era para siempre. El tiempo en política es finito. Esto no dura para siempre. Yo soy un hombre que estoy acostumbrado a ganar y a perder. En el mundo del deporte y la empresa… El que sea autónomo y diga que no ha perdido nunca, miente. Y el que haga cualquier deporte y diga que nunca ha perdido… ¡Ni Rafa Nadal! Es lógico. Estoy acostumbrado a ganar y a perder.

P.- ¿Ha reído o ha llorado más en este tiempo?

R.- En este tiempo, en estos últimos cuatro años, he sufrido mucho, muchísimo. Nos ha tocado una etapa muy dura, muy difícil, que ha sido todo lo del Covid y la Listeriosis, que quedó en una anécdota. Hemos vivido crisis económicas que han hecho que muchísimas empresas, muchísimas familias, o cerraran o perdieran seres queridos. Ha habido momentos de impotencia cuando todo se viene de golpe. A mí me tocó aquel viernes salir a decirle a los andaluces que se tenían que quedar en casa. A mí me tocaron muchos momentos muy duros. Y después, ha habido un momento terrible, durísimo, que ha sido la pérdida de un gran amigo. Eso lo llevo muy mal todavía. Era un gran tío.

«Ha habido un momento terrible, durísimo, que ha sido la pérdida de un gran amigo (Javier Imbroda). Eso lo llevo muy mal todavía. Era un gran tío».

La parte positiva es que Andalucía hoy es una potencia en este país y que hemos dado oportunidades a muchísima gente de salir adelante. Pero sin duda he llorado más que he reído.

P.- Sin embargo, dice que no se arrepiente de nada.

R.- No. Porque lo que he hecho lo he hecho porque quería hacerlo. A mí nadie me puso un puñal en el pecho para que fuera candidato, o para que fuera vicepresidente, o para que fuera consejero, o para que fuera nada. De lo único que me arrepiento es en el plano personal, de no haber cuidado más a mi familia.

P.- Nadie le ha puesto un puñal en el pecho… Pero, ¿en la espalda le han clavado alguno?

R.- La espalda la tengo llena de cicatrices, pero me duran poco. Me duran unos minutos. Estoy acostumbrado a ganar y a perder, y dentro de la política hay que tener mucho más cuidado dentro de tu partido que fuera.

«La espalda la tengo llena de cicatrices, pero me duran poco»

En todos los partidos… Olona con Abascal, Errejón con Iglesias… La política es así, y más cuando estás en el poder. Todo el mundo quiere tu sitio. Cuando estás en la trinchera eso no lo quiere nadie. Pero eso de salir y yo ser… Claro. Al final eso forma parte intrínseca del ser humano. La ambición, los egos… Que es lo que al final estropea todo en la vida.

La gente me decía: ‘Usted no parecía ni el vicepresidente’. Y yo les digo: ‘Ya, porque sabía que cuando saliera de aquí iba a ser Juan Marín, igual’. Cuando me tocaba ejercer, cuando tenía que tomar una decisión, por supuesto la asumía que para eso era mi responsabilidad, pero los enemigos en política no los tienes en la bancada de enfrente, los tienes sentados al lado de ti.

«Los enemigos en política no los tienes en la bancada de enfrente, los tienes sentados al lado de ti»

P.- Hablando de enemigos y de amigos, se ha comentado que puso en manos de Juanma Moreno una lista negra de políticos de Cs…

R.- La ignorancia es muy atrevida. Lo mismo que pasaba con que yo era parte del PSOE. Primero, que con Juanma no he hablado de esto nunca. Con Juanma he hablado de mí. De lo que él necesitaba de mí. De mi disponibilidad y hasta dónde y con quién. Con quien he hablado de algunos compañeros ha sido con Elías (Bendodo) o con Antonio, pero cuando me han preguntado yo no he dado nombres de nadie.

Oye mira, tu jefa de gabinete… y yo Desiré es espectacular. Y han hablado con ella y se ha incorporado. No sé, con Patricia, o Natalia, que llevaba conmigo ocho años. ¿Cómo no voy a hablar yo bien cuando me han preguntado por gente mía? O Javier Millán, que ha hecho un trabajo magnífico en Justicia y en Administración local el tiempo que estuvo. Después, me han preguntado por otros compañeros en las provincias y he dado mi opinión, pues claro que sí. Pero nada más alejado de la realidad, completamente falso y absurdo que yo pudiera pasarle una lista. Yo hubiera recomendado a casi todos y creo que no habría sitio para casi todos.

En cuanto al tema de Sergio (Romero), yo me alegro por él. Si ha sabido buscar su espacio… Pero creo que sencillamente podría haberlo hecho mejor. Podría haber terminado su etapa en Ciudadanos, acabar la legislatura, como hemos hecho todos, y una vez finalizado, pues mira, que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana.

Si te vas del partido, o sigues, o lo que sea. Pero creo que en ese sentido lo único que no comporta son las formas. Pero por él yo me alegro de que la a la gente le vaya bien. Él sabrá cómo ha sido nombrado y por qué. Yo no lo sé, sinceramente.

P.- ¿Con qué políticos se queda? ¿Quiénes le caen mejor? Por ejemplo… De Vox.

R.- De Vox me quedo con Alejandro Hernández, de aquí de Andalucía, un hombre muy cordial, muy abierto al diálogo, muy capaz, muy valioso. Yo creo que cuando el partido nombra a Olona y quiere endurecer su línea… Yo creo que a Vox le va más en este momento ese papel más moderado que no tan radical. Fíjate tú, opinar yo de Vox, que tampoco tengo por qué, pero creo que Alejandro sí tenía y tiene esa imagen. Es un hombre con el que he empatizado mucho.

P.- ¿Del PSOE?

R.-Del PSOE sin duda, para mí, alguien que no está ahora en esta legislatura, que es Jiménez Barrios. Sin duda, sin ningún género de duda.

P.- De la amalgama de izquierdas andaluzas?

R.- Hay gente muy linda, muy válida, desde que se fue Antonio Maíllo, con el que tengo una gran amistad. Yo creo que Inma Nieto es espectacular. Y Teresa, en el ámbito en el que ella se mueve, es una persona fuerte, le gusta mucho arriesgar, incluso a veces inconsciente a la hora de defender sus posicionamientos. Pero me gusta la gente que cree en lo que defiende. Yo a Teresa la respeto muchísimo.

P.- ¿Del PP?

R.- En la parte del Partido Popular prácticamente con la inmensa mayoría del Gobierno. Hay gente con la que he tenido una amistad y sobre todo un compromiso muy grande. Voy a decir un nombre que a la mayoría de la gente le puede sorprender, pero creo que Juan Bravo ha hecho un trabajo estos cuatro años impresionante. Muy difícil. Y ahora ha tenido un reconocimiento con ese nombramiento que le han hecho en la parte, digamos, más interna del partido a nivel nacional.

«La única que no me ha respondido a unos mensajes que le mandé fue Macarena Olona»

Mi amistad con Elías Bendodo la conoce todo el mundo y con todo el Gobierno. Jesús Aguirre es para comérselo, Carmen Crespo es una mujer… O Marifran (Carazo), que ha hecho un trabajo increíble. Con Juanma Moreno tengo amistad, que eso para mí está por encima de la política. Yo en ese aspecto, en política, tengo grandes amigos y grandes amigas y cojo el teléfono y les llamo y me responden. O me llaman a mí. Ayer me llamó Jesús (Aguirre). Con todos hablo habitualmente, de un sitio o de otro. Suelo hablar con frecuencia.

La única que no me ha respondido a unos mensajes que le mandé fue Macarena Olona. A raíz de que se marchara le mandé un mensaje y es la única que no me ha respondido. Leerlo lo leyó. Pero no habrá tenido tiempo. Estará más ocupada con otras cosas.

P.- ¿Guarda rencor a alguien?

R.- Rencor no, eso guarda mucho sitio en el disco duro. Más que rencor hay gente que me da pena. Dentro de mi partido a mí me da pena gente como Fran Hervías, eso de venderse por un plato de lentejas… Y hay gente que me da tristeza, porque creo que podríamos haber hecho un buen trabajo juntos y al final, pues no sé por qué no lo hemos conseguido. Me pasó con Fran, Fran Carrillo, y con Rocío Ruiz. Pero, ¿qué hago si cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre y nos creemos lo que…? tanto ellos como yo. Me da pena no haber podido tener más sintonía.

«A mí me da pena gente como Fran Hervías, eso de venderse por un plato de lentejas…»

P.- ¿Qué mensaje le dejaría a ese andaluz que le ha votado en las elecciones?

R.- Yo solamente tengo mensajes de gratitud. He tenido el honor de ser el vicepresidente de la Junta de Andalucía gracias a que nos votaron 700.000 andaluces en 2018. ¿Cómo no voy a estar agradecido? Lo único que espero es no haber defraudado a esa gente. Y me lo dicen en la calle: ‘Te tenía que haber votado’. Me lo dicen así: ‘Usted no se tendría que haber marchado’. Espero que hayan acertado.

Vine a la política para intentar dejarle a mis hijos un futuro mejor que el que a mí me habían dejado mis padres. Y eso es lo que yo quiero, que el Gobierno del Partido Popular deje una Andalucía en 2026 mejor que la hemos dejado en 2022. Eso es los que espero y es lo que deseo, que la gente haya acertado.

Creo que he hecho lo correcto en el momento en que había que hacerlo, en política y fuera de la política. No tengo rencor, no existe eso ni de mi peor enemigo, si es que lo tengo. Me duele más perder un partido con mis cadetes, te lo juro, porque trabajan tanto con tanta ilusión. Pero de gente que te pueda, en un momento dado, hacer una jugada, o como decimos, una puñalada trapera, allá ellos con su conciencia, yo no lo hago.

P.- Así que entrenador…

R.- Me hago 250 kilómetros para ir y venir a entrenarlas. Yo no cobro nada, lo hago porque me gusta. Están aprendiendo y van muy bien. Yo he estado en la alta competición. Al final es sencillamente eso, gestión. Ojalá algún día al deporte se le tome en serio en el sistema educativo de este país y lo pongan donde tiene que estar en los colegios y en las universidades, los valores que te enseña el deporte…

«Javier Imbroda consiguió darle la vuelta a la educación como un calcetín, eso te lo reconocen hoy todos los profesionales»

Javier Imbroda consiguió darle la vuelta a la educación como un calcetín, eso te lo reconocen hoy todos los profesionales. Lo que ha hecho es increíble. ‘Las clases van a ser presenciales’. Vale tío, hazlo, pero, ¿estás seguro? Y decía: ‘Vamos a hacer un plan con Jesús Aguirre para que los niños puedan ir al colegio y los padres conciliar’. Javier era una mente privilegiada que tuvo la fortuna, en los últimos años de su vida, de poderlos dedicar a los demás después de todas las experiencias y enseñanzas que había recibido a lo largo de su vida. Lo que queremos muchos de nosotros es devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido de ella. Para mí es un referente y ha sido una de las mayores alegrías de esta etapa política, yo lo sigo queriendo muchísimo.