La irrelevancia política de Podemos se plasma en el Parlamento de Andalucía: sillas vacías cuando hablan

Que Podemos se ha quedado en un juguete roto no es ningún secreto para nadie. Ni siquiera para los políticos, que aprovechan el tiempo que utiliza Podemos para lanzar sus proclamas comunistas para ir al baño, a por un café o simplemente para descansar, tal y como se ha podido ver este jueves en un Parlamento de Andalucía que se ha vaciado cuando le llegaba el turno de subir al atril al diputado podemita José Manuel Jurado.

Y es que Podemos, que en Andalucía sólo tiene representación por pertenecer al grupo Por Andalucía, ha quedado en la más absoluta irrelevancia política, siendo adelantado por la izquierda por IU -también en Por Andalucía- y por Adelante Andalucía, formación que lidera Teresa Rodríguez.

Tanto es así, que basta con ver la actitud de la líder de la formación morada en Andalucía, Martina Velarde, mucho más preocupada en atacar en redes a políticos de Sumar que de hacer verdadera política. La irrelevancia política de Podemos, de hecho, está provocando que veamos, por fin, la verdadera cara de sus integrantes, mucho más dedicados al insulto y a la falta de respeto que a las propuestas reales que puedan mejorar la vida de la gente.

Sea como fuere, lo cierto es que este jueves se ha visto cómo ya no importan ni a sus colegas políticos que, insistimos, optan por aprovechar el turno de palabra de los podemitas para descansar, a sabiendas de que las opiniones y propuestas de Podemos no sólo no serán apoyadas por nadie en el Parlamento, sino que no interesan ni siquiera a sus potenciales votantes, mucho más unidos ahora a Adelante Andalucía, a Sumar o a IU.

La decepción de los ex votantes de Podemos con el partido de Pablo Iglesias ha sido tal que ni siquiera son capaces de tener algo de repercusión en redes sociales, tal y como se aprecia en la prácticamente nula mediatización de Podemos Andalucía.