El incendio de los siete pubs de Torremolinos fue provocado y se investiga al crimen organizado

El incendio que ha consumido siete pubs de Torremolinos ha sido provocado y se investiga la relación del crimen organizado con los hechos en un posible ajuste de cuentas. Esa es, según fuentes judiciales, la principal hipótesis de la investigación. La Brigada de Policía Judicial de Málaga ha dado un nuevo impulso al caso y espera el informe de Policía Científica para confirmar al 100% que el incendio fue provocado.

Los agentes tienen claro que el siniestro que se llevó por delante siete pubs, un supermercado y media docena de vehículos, fue intencionado y sólo esperan la confirmación del informe para conocer que sustancia acelerante se utilizó para provocar el incendio intencionado.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este domingo 24 de agosto cuando sobre las 05.00 horas el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió aviso de que un pub o bar de la zona, de la Avenida Salvador Allende estaba ardiendo. Las llamas del incendio no tardaron en afectar a otros locales cercanos propagándose por las terrazas y afectando también a un supermercado de la zona.

Se investiga un ajuste de cuentas

El incendio afectó a la marquesina-terraza exterior que comparten una hilera de siete locales comerciales y el fuego consumió por completo el interior de uno de los establecimientos. Además, hubo media docena de vehículos que estaban estacionados frente a los locales y resultaron afectados por las llamas en mayor o menor medida.

El 112 alertó de inmediato a bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, junto con sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes de emergencias confirmaron que las llamas solamente provocaron daños materiales y la zona se balizó para facilitar el trabajo de los investigadores.

La Policía de Málaga evita un asesinato

Sólo hace unos días que la Brigada de Policía Judicial de Málaga evitó un asesinato por parte de una banda de sicarios suecos, al detener a seis personas relacionadas con una organización criminal de origen sueco, con la colaboración de EUROPOL y de la Policía de Suecia.

Dos de los arrestados, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos a los tres días de llegar a España cuando se dirigían al centro de la ciudad a bordo de un patinete eléctrico ocultando su rostro con pasamontañas y mascarillas.

Los sicarios usaban las redes sociales y plataformas encriptadas para ofrecer trabajos relacionados con asesinatos, a cambio de una remuneración económica, y tenían conexión con otra red criminal, dedicada al tráfico de drogas, que se había encargado de facilitarles la vivienda y las armas.

En la operación han sido arrestadas otras cuatro personas, entre ellos el presunto líder, y se han realizado dos registros en Fuengirola y Marbella, donde se intervinieron tres armas de fuego municionadas, cinco cargadores, pasamontañas, guantes, 16 tarjetas SIM, 15 móviles, material informático y diversa documentación.