Rafael García Ortiz es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Espartinas, diputado en la Diputación de Sevilla y hermano de Asunción García, mujer asesinada a manos de ETA junto a su marido, el concejal del PP Alberto Jiménez Becerril, con sendos disparos por la espalda n la noche del 30 de enero de 1998. Antes los «paripés» del PSOE de Pedro Sánchez con sus homenajes a Miguel Ángel Blanco, Ortiz ha estallado.

Rafael García ha criticado duramente la “hipócrita” coalición local de Gobierno de PSOE, IU y VxE (Vecinos por Espartinas), a la que ha acusado de “montar un paripé con el pretexto de homenajear a Miguel Ángel Blanco, mientras sus partidos pactan a nivel nacional con los herederos de sus asesinos”.

Lo que hemos visto hoy a las puertas del Ayuntamiento de Espartinas, así como en otras administraciones gobernadas por la izquierda, no es más que “un acto para blanquear tanto a los que pactan con los terroristas como la revanchista Ley de Memoria Democrática, que ni es Ley, ni tiene memoria, ni es democrática”, ha señalado el portavoz municipal y diputado de Vox.

García ha asegurado de manera tajante que “en Vox no compartiremos jamás minutos de silencio ni homenajes con los socios socialistas de Bildu, ahí no me encontrarán nunca”, al tiempo que se ha preguntado “¿por qué el Gobierno ‘Frankenstein’ de Espartinas no hizo este homenaje el año pasado o el anterior? ¿acaso 25 años son mejores que 24 o qué 23?”.

“Es indecente utilizar el recuerdo y la memoria de las víctimas de ETA en una fecha tan dolorosa y significativa para millones de españoles, como es la del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco, con el único fin de justificar pactos con quienes no han condenado ni uno solo de los crímenes etarras”, ha sentenciado Rafael García.