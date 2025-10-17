Feria de San Lucas 2025: concierto hoy Jaén de Café Quijano y, Los Secretos y La Guardia

Jaén se prepara para vivir hoy una de las noches más esperadas de su Feria de San Lucas 2025. Hoy viernes 17 de octubre, el Auditorio Municipal de La Alameda se convierte en el escenario de un concierto que reunirá a tres bandas que forman parte de la historia musical española: Café Quijano, Los Secretos y La Guardia. Un cartel de lujo para una feria que ya es toda una tradición en Andalucía.

El ambiente en Jaén ya se respira distinto desde hace días gracias a la Feria de San Lucas que termina el 19 de octubre. A lo largo de los últimos siete días, las luces, los puestos, el aroma de las frituras y el bullicio de las casetas marcan han sido las grandes protagonistas. Pero la jornada de hoy tiene un brillo especial: tres grupos que marcaron distintas generaciones se subirán al escenario para ofrecer una velada que promete emoción, nostalgia y energía a partes iguales. Son canciones que todos hemos tarareado alguna vez y que ahora vuelven a sonar en directo bajo el cielo jienense. El concierto forma parte como decimos, del programa oficial de la Feria de San Lucas, el último gran festejo del calendario andaluz, y uno de los más antiguos del país, y estamos seguros de que se perfila como uno de los grandes momentos del evento. Quien ame la música en español reconocerá enseguida los nombres que figuran en el cartel: leyendas del pop-rock nacional que siguen girando con la misma fuerza que en sus mejores años, de modo que si estás en Jaén o cerca, no lo dudes. Este es el plan perfecto para un viernes noche y de él, te ofrecemos ahora toda la información.

Horario del concierto hoy

El concierto en el que actúan Café Quijano, Los Secretos y La Guardia comenzará a partir de las 20:30 horas y se celebra en el Auditorio Municipal de La Alameda (que abrirá puertas a las 19:30 horas), un espacio al aire libre que, año tras año, se ha consolidado como punto de encuentro para los grandes conciertos de la Feria. La cita reunirá sobre el mismo escenario a las mencionadas bandas, para ser testigo de un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de las últimas décadas.

La Guardia abrirá la noche con su rock inconfundible, el mismo que desde 1982 ha mantenido viva la esencia del sonido granadino. Canciones como Mil calles llevan hacia ti o Cuando brille el sol siguen sonando igual de frescas que en los años ochenta, y su vocalista, Manuel España, conserva la misma energía con la que conquistaron a toda una generación.

Luego, a las 22:10, será el turno de Los Secretos, una banda que no necesita presentación. Con Álvaro Urquijo al frente desde la refundación del grupo en 2002, los madrileños repasarán sus grandes éxitos, desde Déjame hasta Pero a tu lado, temas que forman parte del ADN del pop español. Casi cinco décadas de trayectoria avalan a un grupo que, lejos de apagarse, sigue conquistando nuevos públicos sin renunciar a la esencia que les hizo grandes.

Y por último podremos ver a Café Quijano a partir de las 00:20. El trío leonés que lleva más de dos décadas mezclando el rock con ritmos latinos y boleros. Su último trabajo, Miami 1990, ha sido una de las sorpresas del año: una vuelta a los sonidos clásicos con un aire moderno que ha devuelto al grupo a los primeros puestos de las listas. Los hermanos Quijano están viviendo una nueva etapa de éxito, con entradas agotadas en buena parte de su gira, y su paso por Jaén promete ser uno de los momentos más intensos de la feria.

Dónde actúan y precios

Como ya mencionamos, el concierto tiene lugar hoy mismo en el Auditorio Municipal de La Alameda, ubicado en pleno centro de Jaén y perfectamente conectado con el recinto ferial y las principales zonas de ocio. Es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, y tiene capacidad para acoger a unas 1.300 personas.

Las entradas están disponibles desde 25 euros más gastos de gestión y si todavía no la has comprado aún estás a tiempo. Las puedes comprar a través de la web oficial de venta de entradas (eventick.es) o directamente en taquilla, siempre que queden localidades disponibles. Dado el cartel y la expectación, es mejor que no tardes o no esperes a última hora.

El acceso al auditorio se abrirá con antelación una hora antes para facilitar la entrada del público y evitar aglomeraciones. Se espera una gran afluencia de asistentes, tanto de Jaén como de municipios cercanos, atraídos por una propuesta musical que une generaciones. Y es que no todos los días se puede disfrutar, en una misma noche, de tres grupos que han definido el sonido del pop-rock español durante más de cuarenta años. ¿Y tú, te lo vas a perder?.