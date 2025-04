Doce años de cárcel para el senegalés que estranguló a una mujer tras tener sexo con ella en Roquetas

La Audiencia de Almería ha condenado a 12 años de cárcel a Abdoulaye B. S., senegalés de 32 años, por estrangular hasta la muerte a una mujer después de tener sexo con ella en una vivienda de Roquetas de Mar (Almería). El hombre fue declarado culpable por un jurado popular. La Fiscalía pedía 18 años de prisión por asesinato, pero tras el juicio rebajó la petición a 12 años por homicidio. El acusado reconoció los hechos, pero no la intención de matar.

El crimen tuvo lugar la madrugada del 8 de enero de 2023 en el domicilio de la calle Las Palmeras donde Nina, una mujer rumana de 44 años, vivía como okupa. El jurado dio por probado que tras mantener ambos relaciones sexuales consentidas, el acusado empezó a discutir con la víctima y le propinó una paliza, con «puñetazos en el rostro y golpes por todo el cuerpo». Luego la estranguló. La mujer murió por asfixia mecánica entre las 5:00 y las 6:00 horas, según la autopsia. El hijo de Nina, mayor de edad, también estaba presente en la vivienda.

En su sentencia, consultada por Europa Press, el magistrado-presidente Jesús Martínez Abad señala que «no cabe la más mínima duda» de que el acusado actuó «con un claro ánimo de matar, guiado por un dolo directo y determinado».

En el juicio, el procesado declaró que, aquel día, tras cobrar 70 euros por un trabajo, compró cocaína, marihuana y cerveza. Ya de noche, pasó por el domicilio de Nina, a quien ya conocía de otras ocasiones. Ella lo llamó desde la ventana y subió. La mujer se prostituía «de vez en cuando», pero él era su «amigo» y no le cobró, dijo. Confesó que la estranguló, pero no quería matarla. Según afirmó, discutieron porque estaba «cansado» y él insistió en que quería dormir. «Llevaba tres días colocado», manifestó ante el jurado, pero los agentes de la Guardia Civil que lo detuvieron ese mismo día negaron que estuviera bajo los efectos de las drogas. El hombre residía legalmente en España. Tenía antecedentes por malos tratos a otra mujer, pero no figuraba en el sistema Viogén.

La Audiencia de Almería también prohíbe a este inmigrante senegalés residir o acudir a Roquetas de Mar durante 22 años y comunicarse o acercarse durante ese mismo tiempo al hijo de la víctima, a quien deberá indemnizar con 150.000 euros. Una vez cumpla su pena, permanecerá bajo libertad vigilada otros ocho años.