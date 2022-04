Juan Antonio Delgado Ramos, diputado en el Congreso por Cádiz de Unidas Podemos, ha hecho el ridículo en redes sociales al intentar reírse del eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, y se ha llevado las mofas de gran parte de usuarios.

Todo comenzó con un post de Buxadé «a los pies de la Virgen del Rocío», en el que añadía que «todas las buenas intenciones de los españoles de bien». Ante tal comentario, Delgado Ramos quiso dárselas de listo y acusó al eurodiputado de confundir «Domingo de Ramos (Semana Santa) con el Lunes de Pentecostés (Virgen del Rocío)». Y añadía: «Es lo que tiene tuitear de Andalucía desde Madrid».

Sin embargo, han sido las redes sociales quienes han recordado al diputado podemita que la virgen que sale en la fotografía de Buxadé es la Virgen del Rocío de la Hermandad Sacramental de Ntro. Padre Jesús de la Redención de Sevilla. «Por querer ridiculizar a Buxadé, que sabe lo que dice y dice lo que sabe, ha quedado usted como lo que es: un sectario advenedizo que está en la política de rebote. Le falta talla y le sobra uniforme», le señala el responsable de comunicación de Vox en Sevilla, Eusebio Pérez.

Otro comentario decía: «Don Juan Antonio, el Sr. Buxadé está a los pies de María Santísima del Rocío, titular de la hermandad de la Redención, más conocida en Sevilla como ‘El beso de judas’, procesiona el Lunes Santo. En Sevilla es costumbre visitar iglesias en la mañana del Domingo de Ramos».

Veo que muchos sevillanos ya te están poniendo en tu sitio… Yo no os doy lecciones sobre cómo empobrecer a los españoles, que es lo que único que sabéis hacer. No me las vas a dar tú ni en mil vidas sobre cómo vivir la Semana Santa. https://t.co/15vo2WpEjA — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) April 11, 2022

Ante la oleada de zascas, Jorge Buxadé se ha limitado a comentar: «Veo que muchos sevillanos ya te están poniendo en tu sitio… Yo no os doy lecciones sobre cómo empobrecer a los españoles, que es lo que único que sabéis hacer. No me las vas a dar tú ni en mil vidas sobre cómo vivir la Semana Santa».