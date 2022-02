Podemos no conoce Castilla y León. La falta de arraigo del partido morado en esta comunidad autónoma es tal que prometen en su programa electoral la construcción de un nuevo centro de salud en la localidad de Salas de los Infantes (Burgos) que ya se ha construido y se inauguró el pasado 26 de noviembre por parte de la entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado.

El partido de Ione Belarra pasó de conseguir ocho procuradores en 2015 a sólo dos en 2019. Ahora, Pablo Fernández se presenta una tercera vez como candidato y se enfrenta al abismo de que desaparezcan las siglas moradas de la sexta comunidad autónoma por población de España.

Muestra de ello es que Podemos incluye entre las casi 200 páginas de programa electoral el siguiente punto: «Garantizar la inversión suficiente para acometer la construcción del nuevo Centro de Salud de Salas de los Infantes». No obstante, esa infraestructura se terminó antes del pasado verano y comenzó a funcionar y recibir pacientes antes de fin de año.

Se trataba de una reclamación histórica de los casi 2.000 vecinos de esta localidad burgalesa. Pero, finalmente, el Gobierno regional de PP y Cs lo llevaron a cabo junto al ambulatorio antiguo. Sin embargo, a pesar de la visita de la consejera, que dio difusión a esta nueva instalación pública, Podemos no se enteró. Incluyeron esa promesa en los comicios de 2019 y en 2022 han hecho un copia y pega sin tener en cuenta que ese proyecto ya se ha culminado. Por Salas de los Infantes, por el contrario, sí han hecho campaña, por ahora, PP, PSOE y Vox.

El nuevo centro de salud junto al antiguo y el extracto del programa de Podemos.

En particular, Burgos siempre ha sido una plaza floja para los morados. Tal es así que el cabeza de lista en los comicios del próximo 13 de febrero no es burgalés. Se trata de Juan Gascón, líder de Izquierda Unida en la región. Es profesor y conoce más Palencia teniendo en cuenta que fue concejal de ese ayuntamiento durante cuatro años. Nació en Alcañiz (Teruel) y estudió Ingeniería Técnica Informática de Sistemas en la Universidad de Zaragoza. Las posibilidades de Podemos de conseguir diputado por Burgos en Las Cortes regionales son escasas, en todo caso, la coalición coloca al frente de la papeleta burgalesa a una persona que no es de la provincia.

Otra metedura de pata

Otro detalle que no ha pasado desapercibido es que Podemos ha metido la pata al mencionar a la tercera ciudad de la provincia de Burgos: Aranda de Duero (32.500 habitantes). Los morados, para anunciar que iban a hacer una visita, en esta localidad de la Ribera y en la web se han referido a este municipio como «Aranda del Duero» incluyendo por error una letra «l», un error habitual en personas ajenas a la localidad que solivianta sobremanera a los arandinos.

Error en la programación de actos electorales de Podemos.

En contra del tren

Por otra parte, Podemos habla en su programa electoral de recuperar la línea de tren de Madrid a Burgos. «Instar a la reapertura del Tren Directo Madrid-Aranda-Burgos en el ámbito de las competencias autonómicas», recogen subrayando que la competencia no es de la Junta y sí del Gobierno central. No obstante, este gesto, que trata de cosechar votos, también ha sentado mal. Los burgaleses recuerdan que Podemos votó en el Senado en contra de cuatro enmiendas de PP, Teruel Existe, Ciudadanos y Compromís encaminadas a poner en servicio de nuevo esta línea ferroviaria. En un primer momento ellos también presentaron una enmienda a los presupuestos de 2021 en este sentido, pero finalmente la retiraron y cedieron ante un PSOE que no ve urgente esta línea que se interrumpió en marzo de 2011 tras el derrumbamiento de un túnel de Somosierra.

También hablan de «promover Burgos como capital del Castellano a través del fomento del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y con el mantenimiento y la puesta en valor de la Colegiata de Valpuesta». En este caso, Podemos ignora que ese título ya lo reivindican Madrid, Cádiz y, sobre todo dentro de la región castellanoleonesa, Salamanca.