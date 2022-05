Este miércoles dimitía Fran Carrillo, quien era coordinador provincial de Ciudadanos (Cs) en Córdoba y una de las caras más reconocidas entre los políticos de la formación en Andalucía. Este jueves, un día después, era la Junta Directiva de Cs en Córdoba al completo la que presentaba su dimisión «en bloque» al estar inmersos en una «situación de tensión» con el secretario de Organización provincial, Ángel Pimentel, quien, según explican, ha sido designado por la «dedocracia» de Inés Arrimadas y de Juan Marín. Ciudadanos está ya en la UCI en Andalucía.

Este mismo sábado está previsto un acto en Córdoba con Marín y Arrimadas para presentar las candidaturas al 19J. Este acto, de hecho, ha sido el detonante de esta dimisión, toda vez que se organizó sin ni siquiera el conocimiento de Fran Carrillo, que era el coordinador del partido en Córdoba. Un feo gesto más de la dirección hacia sus políticos más fieles que ha terminado acabando con el partido en Córdoba… y en toda Andalucía.

En un comunicado, los miembros de la Junta Directiva han expresado que se ven «obligados a tomar la dolorosa, pero coherente decisión de dimitir en bloque», destacando que son «el único órgano elegido por votación por los afiliados», a la vez que han subrayado que siguen «pensando que un proyecto político como el de Cs es fundamental y necesario en la actual sociedad española», de ahí que seguirán «formado parte de él como afiliados de base».

Mientras, han recordado que hace más de cuatro años que dieron «un paso adelante» como grupo de afiliados para «ponerse al frente de la agrupación», empezando una nueva andadura en la que siempre se han sentido «arropados y correspondidos», además de «ratificados por las urnas», en las que han «comprobado que el apoyo ha ido creciendo en las diferentes votaciones».

Así, han aseverado que el grupo de compañeros de la Junta Directiva «con el tiempo se ha ido reforzado con el valor de la amistad, donde ha prevalecido el diálogo, la comprensión y el entendimiento como eje fundamental de trabajo, prueba de ello es que todos los acuerdos de las reuniones fueron tomados por consenso, consecuencia de muchas horas de trabajo y participación y teniendo como bandera escuchar a todos, con sus diferentes opiniones y posturas, para poder llegar a puntos de encuentro y consenso».

Sin embargo, han advertido de que «esta filosofía de trabajo ha chocado frontalmente y de forma reiterada con las formas de actuar y posturas de las personas que lideran en estos momentos el partido, tanto a nivel andaluz como municipal y sobre todo con el actual secretario de Organización provincial».

Al respecto, han lamentado que en la toma de decisiones «se han impuesto las malas costumbres de los viejos partidos, prevaleciendo la ‘dedocracia’ como factor determinante frente a la meritocracia», a lo que han apostillado que «cuando se ha pedido algún tipo de razonamiento o explicaciones, la respuesta ha sido siempre la misma: Ahí está la puerta, si no te gusta».

Gota

No obstante, desde la Junta Directiva han remarcado que «la gota que ha colmado el vaso de la paciencia es cuando los afiliados nos hemos enterado por la prensa de las listas de candidatos de Cs por Córdoba al Parlamento andaluz».

«Es cierto que por estatutos, al no tener el número suficiente de afiliados en la provincia, no es obligatorio las primarias, pero también no es menos cierto que estos estatutos no prohíben la celebración de consultas no vinculantes a los afiliados o como mínimo informar a estos a través de los órganos provinciales del partido», han defendido, para considerar que «de esta forma esta lista estaría más arropada y consensuada». «Por el contrario, se ha confeccionado con una falta de transparencia y participación absoluta», han reprochado.

Por todos estos acontecimientos y argumentos, sumados a que «la Junta Directiva nunca ha contado con el beneplácito del secretario de Organización de Córdoba, Ángel Pimentel, designado por la dedocracia, y quién lejos de encontrar espacios de trabajo común y de encuentro, ha tomado una postura frentista y de desdén ante las competencias estatutarias y del trabajo desarrollado, nos hizo que buscáramos solución en instancias superiores del partido, pero nunca hemos recibido una adecuada respuesta», han precisado.

Así, han manifestado que «esta falta de confianza ha provocado un estado de tensión y desazón que aboca a tomar una decisión drástica, pero coherente con nuestros principios y valores, tanto de entender la política, como el trabajo».

Además, han aseverado que «en un contexto de paulatina pérdida de afiliados provocada por estas actitudes y ante el inminente proceso electoral que se avecina, no se entiende cómo la actual Secretaría de Organización ha dinamitado cualquier tipo de puente o colaboración con la Junta Directiva que representa más del 50% de los afiliados de la provincia, todo ello con el beneplácito implícito de la dirección regional del partido».

Entretanto, han agradecido a todos los compañeros y amigos el «tiempo y dedicación, así como todo el cariño recibido». «Ha sido una experiencia enriquecedora y maravillosa conoceros y trabajar a vuestro lado», han expresado desde la Junta Directiva, apostillando que «esto no es un adiós, sino un hasta pronto».