Detenido un hombre de 60 años en Isla Cristina (Huelva) por el asesinato de su pareja

La Guardia Civil ha detenido este viernes a un hombre de 60 años y de nacionalidad italiana como presunto autor del asesinato de su pareja, una mujer de 47 años y nacionalidad alemana, en Isla Cristina (Huelva). El cuerpo de la víctima ha sido localizado con múltiples heridas de arma blanca en la zona de la playa de Punta del Caimán, en un suceso que está siendo investigado por el Instituto Armado para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.

El aviso que puso en marcha el dispositivo de emergencia se recibió a las 8:50 horas de este viernes. El servicio de Emergencias 112 de Andalucía recibió una llamada en la que se alertaba de la presencia de una mujer que se encontraba inmóvil y aparentemente sin reacción en la Avenida del Atlántico, en las inmediaciones de la playa de Punta del Caimán.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local de Isla Cristina. Los servicios de emergencia encontraron a la mujer tendida en la vía pública y, pese a la intervención de los sanitarios, únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

La presencia de heridas provocadas por un arma blanca llevó a los investigadores a hacerse cargo del caso para determinar cómo se produjo la muerte y quién estaba detrás de la agresión. La Guardia Civil inició entonces las diligencias para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias en las que se produjo el suceso.

Horas después, los agentes procedieron a la detención de la pareja de la fallecida, un hombre de 60 años de nacionalidad italiana. El arrestado está considerado autor del asesinato mientras continúa la investigación policial, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación procesal una vez finalizadas las primeras diligencias.

La investigación trata ahora de esclarecer qué ocurrió antes de que la mujer fuese encontrada sin vida en las inmediaciones de Punta del Caimán. Los agentes trabajan para determinar el lugar exacto en el que se produjo la agresión, así como las circunstancias que rodearon la muerte y la posible relación entre el detenido y los hechos investigados.

Si finalmente se confirma que se trata de un caso de violencia de género, la víctima se convertiría en la número 37 mortal por violencia machista en España en lo que va de 2026. Desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse de forma oficial estos datos, el número de mujeres asesinadas en este contexto ascendería a 1.378.