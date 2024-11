Denuncian a un ex cargo del Partido Andalucista por amenazas: «¡A ver si acabáis como en Paracuellos!»

Un funcionario del Parlamento de Andalucía ha interpuesto una denuncia por amenazas contra el ex concejal del Partido Andalucista en Écija, José Miguel Fernández Zorrilla, quien actualmente desarrolla su carrera profesional como trabajador interino en las cortes andaluzas. Según la denuncia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, Fernández Zorrilla en el transcurso de una conversación, llegó a decirle al denunciante que «a ver si acabáis como en Paracuellos».

La denuncia, recogida por la Policía Nacional de Sevilla, manifiesta que el denunciante se siente «constantemente instigado por su compañero, ocasionándole un estado de ansiedad en su lugar de trabajo». Esta sensación es producida, según el escrito, por las preguntas que Fernández Zorrilla le suele hacer habitualmente sobre sus creencias religiosas, amigos y orientación política «llegando a ponerse nervioso y a usar un lenguaje grosero».

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el denunciante, un joven de 28 años llamado J.A., quien argumenta que esta amenaza vino a raíz de una conversación sobre la instalación del Belén de Navidad en el Parlamento de Andalucía. El afectado explica que se sintió «amenazado» y que por «su condición católica» únicamente se limitó a decir: «como no soy guerracivilista, no voy a responder». «El amenazante, en ningún momento pidió disculpas por la amenaza vertida ni por el insulto a las víctimas de la Guerra Civil», señala el afectado quien lamenta que el ex cargo del Partido Andalucista continúe trabajando en el mismo edificio y que a él le hayan trasladado de despacho para evitar problemas mayores.

J.A. ha revelado que, al verse desamparado, acudió al Letrado Mayor del parlamento ante quien presentó un escrito exponiendo los hechos. Este cargo habló con el Jefe de Servicio, responsable de la sección donde trabajan tanto el denunciado como el denunciante, y finalmente el asunto sólo quedó en una llamada de atención al amenazante y el traslado del denunciante a otro lugar de trabajo. Ante tal situación de indefensión, finalmente J.A. presentó una denuncia penal y un escrito al Presidente del Parlamento de Andalucía, sobre el que todavía no ha obtenido respuesta. Según ha podido saber este medio, el temor del denunciante es tal que actualmente está valorando la posibilidad de una orden de alejamiento contra Fernández Zorrilla por amenazas de muerte.

Cabe decir que el artículo 40 del Estatuto de Personal del Parlamento de Andalucía tipifica que «las faltas muy graves serán las mismas que las establecidas con carácter general para la función pública», es decir, se refiere al artículo 95.2.b del Estatuto Básico del Empleado Público que especifica que será falta muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de religión o convicciones entre otros.

«¿Dónde está la Justicia? Si en vez de Paracuellos, se hubiera hablado de homosexuales o víctimas de izquierda, la persona que hubiera proferido las amenazas, estaría cancelada de por vida. Parece que las víctimas de Paracuellos importan menos, ¿dónde está la igualdad ante la ley, que establece el artículo 14 de la Constitución?», alega el denunciante a este medio asegurando que hay un doble rasero con el que son tratadas las víctimas en función de sus convicciones.