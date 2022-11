El delegado del Gobierno en Andalucía defiende la ley del ‘sólo sí es sí’: «Es un avance para la mujer»

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este viernes la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como ley del ‘sólo sí es sí’, impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero y aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Fernández ha señalado que la norma «nace con la vocación y única intención de salvaguardar el derecho legítimo de las mujeres de que se respete su integridad sexual» y supone un «avance muy significativo, muy importante y ampliamente demandado, especialmente por las mujeres y por los demócratas que respetamos el principio de libertad sexual».

En esta línea, en una atención a medios en Sevilla, el delegado del Gobierno en Andalucía ha subrayado que dicha ley avanza «hacia que no queden impunes ciertas cuestiones o debates jurídicos» que se producen acerca de «si ha habido o no intimidación».

Asimismo, Fernández ha pedido esperar a la jurisprudencia que defina el Tribunal Supremo para la ley del ‘sólo sí es sí’, que «resolverá las cuestiones y marcará la interpretación de la misma».

Esta semana, el TSJA rebajaba dos años y medio la pena de cárcel a un condenado por agresión sexual a su ex mujer. La víctima manifestó sentirse «desamparada», «mosqueada» y «asqueada» tras esta decisión. «Estas leyes no las entiendo. Si sale de prisión no creo que me deje con vida», advirtió en declaraciones a Canal Sur.

Es sólo uno de los múltiples ejemplos de reducciones de penas y excarcelaciones de violadores en distintos puntos de España. El abogado de ‘La Manada’ también ha anunciado en una entrevista a OKDIARIO que la ley chapuza de Montero podrá beneficiar a cuatro de los cinco hombres condenados por agredir sexualmente a una joven en los Sanfermines de 2016. Cabe recordar que la citada ley fue consecuencia directa de este caso.

La ex vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha indicado este viernes que «lo que hay que hacer ahora es pedirle respetuosamente ayuda al Tribunal Supremo».

El PP-A cree que la ley «da alas al agresor»

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López (PP-A), ha lamentado este viernes que con la ley del ‘sólo sí es sí’ se «le está dando alas a los agresores en lugar de proteger a la víctima».

La popular ha pedido al Gobierno de Sánchez que «rectifique». «Aquí se trata de proteger a la víctima, no ideologías. Buscando votos están poniendo en jaque muchas vidas», ha denunciado.

López ha recordado que «en su momento el Partido Popular cuestionó esa ley» y, «desgraciadamente, la realidad nos ha dado la razón y se han acabado reduciendo las penas de los agresores».