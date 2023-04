El PSOE está convencido de que ganará las elecciones en Sevilla. Pero no ve tan fácil que el actual alcalde, Antonio Muñoz, pueda seguir gobernando la capital hispalense los próximos cuatro años. Todos los sondeos que llegan a Ferraz y a San Vicente, sede federal y autonómica del partido respectivamente, otorgan una mayoría absoluta a PP y Vox. Un acuerdo entre ambas formaciones dejaría a los socialistas sin su principal bastión municipal a día de hoy. La creciente inseguridad y la suciedad de Sevilla son el gran talón de Aquiles para un Antonio Muñoz que con sus burlas a la Semana Santa y a la Feria de Abril no ha hecho más que empeorar su imagen.

El temor ha ido in crescendo en las últimas semanas. Aunque no ha sido hasta las últimas horas cuando los últimos sondeos han encendido todas las alarmas. Si hace un mes y medio en Ferraz todo el mundo daba por hecho que Sevilla no la iban a perder, ahora todo ha cambiado. Y la dirección federal ha decidido que «hay que pulsar el acelerador» y «estar muy presentes» en la capital hispalense para ayudar al actual alcalde en la campaña que empezará la noche del 11 de mayo.

Precisamente ese día, en Sevilla, estará el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Los socialistas, con el propio presidente a la cabeza, pondrán toda la carne en el asador en una localidad que posiblemente visitará en un par de ocasiones durante la campaña. En la sala de máquinas de los socialistas consideran «irrenunciable» ostentar el poder en la capital hispalense que representa a día de hoy la principal ciudad para el PSOE.

Muñoz, que sustituyó a medio mandato al actual líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ya ostenta el bastón de mando de la capital de Andalucía. Por lo que las cosas deberían ser más fáciles. Pero, todos los sondeos internos encargados por la federación andaluza y Ferraz indican que, pese a la victoria que puede lograr el actual alcalde, un pacto entre el Partido Popular y Vox podría dejarle sin la alcaldía. Sería un tremendo varapalo para un Partido Socialista «muy deprimido» en esta región.

Inseguridad y suciedad

Basta con dar un paseo por Sevilla y hablar un rato con sus ciudadanos para ver la suciedad de la ciudad y percatarse de la inseguridad con la que viven los sevillanos. Las violaciones en la capital hispalense en el último año han crecido un 142,9%, pasando de las siete agresiones sexuales con penetración en el primer semestre de 2021 a las 17 vividas entre enero y junio de 2022 -últimos datos disponibles-. También se han disparado un 45% los robos con violencia, un 50% los hurtos, un 90% los delitos contra la libertad sexual y un 300% los secuestros, según recoge el balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

El repunte criminal en Sevilla coincide con la llegada a la Alcaldía del socialista Antonio Muñoz, que aterrizó en el Ayuntamiento el pasado 3 de enero de 2022. Además de los delitos anteriormente citados, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa se han disparado un 37,5% y los robos con fuera en domicilios, establecimientos y otras instalaciones han crecido un 24%.

Además, la suciedad de Sevilla lleva siendo una de las principales críticas de los ciudadanos de la capital hispalense desde que Juan Espadas, en junio de 2015, llegara a la Alcaldía sevillana. Ahora, con el también socialista Antonio Muñoz (que cogió el cargo tras lograr Juan Espadas el liderazgo del PSOE-A), la cosa va de mal en peor.

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ya ha anunciado que incrementará la frecuencia de limpieza e intensificará la presencia policial «para acabar con la suciedad y las botellonas».

En este sentido, Sanz ha comprobado en varias ocasiones el «estado de abandono y dejadez» que presenta la ciudad, lo que considera «un ejemplo más de que en esta ciudad no hay nadie pendiente de nada y Sevilla no funciona».