El socialismo instaura el terror y la violencia en Sevilla: «Ya no se puede salir tranquilo, vivimos con miedo»

Los sevillanos no pasean por la ciudad tranquilos. Cada vez son más frecuentes algunos tipos de delitos que los vecinos de la capital hispalense, tal y como señalan a OKDIARIO Andalucía, antes no veían. Las violaciones y los robos con violencia son los delitos de los que más hablan los sevillanos, que se muestran hartos de la inseguridad que existe en la ciudad de un tiempo a esta parte.

«Hay mucha inseguridad. Antes no había problemas pero ahora… Es que si tienes a uno detrás ya crees que viene a robarte. Hay inseguridad», explica a OKDIARIO Andalucía una mujer. «Sí, hay más inseguridad. Yo no lo noto porque ya soy más mayor, pero la juventud… Hay muchas violaciones, muchos robos… Muchas personas que les quitan sus casas… Y encima tienen más derechos que el dueño, porque no le pueden echar», exclama otra indignada sevillana.

«Yo creo que es más insegura. Lo que estamos viviendo en los últimos tiempos… La chavalería no tiene responsabilidad ninguna. Tantas fiestas clandestinas… Todo lo que traen son problemas», lamenta otra vecina de la capital hispalense, que admite que ella camina «más insegura por Sevilla que hace unos años». «Sevilla se está poniendo que hay mucha delincuencia, muchos robos… Y seguridad, poquita», continúa.

Otro hombre de avanzada edad también explica la inseguridad que está sufriendo la ciudad. «Se está volviendo insegura. Está siendo como en Madrid o en Barcelona. La gente sin cultura y sin preparación… No están bien preparados los jóvenes. No saben convivir y no aguantan ninguna contrariedad. Y saltan», afirma.

Otra mujer de la capital hispalense denuncia lo mismo: «Hay mucha inseguridad. Una sale a la calle y… Y ya no por una, que es mayor, sino por los nietos. Yo tempo por la noche con mis nietos… Mucha lástima que tengamos que vivir así, con este miedo, cuando hemos tenido épocas en las que, aunque estábamos más atrasados en todas las cosas, había más seguridad y se salía a la calle mejor».

En definitiva, los sevillanos cada vez perciben más esta inseguridad que se vive en las calles de Sevilla. Lamentan estar convirtiéndose en una capital andaluza donde ya no se puede pasear a gusto. El Ayuntamiento, liderado por el socialista Antonio Muñoz, permanece inmóvil ante estos hechos, y prefiere seguir destinando tiempo y recursos a plagar la ciudad de banderas arcoíris.