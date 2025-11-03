Condenadas a indemnizar a una vecina extranjera por decir que los «inmigrantes» son la ruina de España

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a dos mujeres que insultaron a una vecina con la que tenían mala relación. Los hechos ocurrieron el 11 de septiembre de 2022, cuando la víctima tomaba un café en el callejón trasero de su vivienda y las acusadas le gritaron frases racistas como «os vamos a matar», «inmigrante de mierda» o «sois la desgracia y la ruina de este país».

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA ha rechazado el recurso de apelación presentado por las condenadas y ha ratificado la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería, que impuso a cada una de ellas una multa de tres meses a razón de ocho euros al día, una orden de alejamiento de 200 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima durante seis meses. Además, deberán indemnizarla con 1.000 euros por los daños morales sufridos.

El tribunal considera probada la «clara alusión a la condición de inmigrante» como motivo de los insultos y amenazas, lo que permite aplicar la agravante de discriminación por odio. La víctima, según consta en la sentencia, sufrió un estado de ansiedad y nerviosismo como consecuencia de la agresión verbal y la mala relación vecinal, lo que la llevó a requerir tratamiento médico y psiquiátrico en el Hospital Torrecárdenas.

La resolución judicial subraya que no solo se ha dado plena credibilidad al testimonio de la víctima, sino que este fue respaldado por una testigo presencial que corroboró los hechos. Por el contrario, las acusadas se contradijeron entre sí durante el juicio y sus testigos no aclararon los hechos relevantes, restando consistencia a su versión.

El TSJA descarta, sin embargo, el delito continuado de trato degradante del que también se acusaba a las vecinas, al no considerarse suficientemente probado. La víctima denunció que las acusadas la acosaban de forma reiterada, llevando a sus perros a su puerta para que defecaran y escupiéndole al pasar, hechos que no quedaron acreditados con claridad.