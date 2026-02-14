Cielos nubosos y lluvias débiles en Andalucía: AEMET prevé cambios y vientos intensos

Cielos nubosos en el interior oriental y en las sierras Béticas marcan el inicio de la jornada en buena parte de Andalucía, con precipitaciones débiles que darán paso a cielos poco nubosos. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, salvo en la mitad occidental donde se mantendrán estables. Además, se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados a fuertes, especialmente en el litoral y la mitad oriental, que podrían alcanzar rachas muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de febrero

Cielo despejado y viento fresco en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta con un manto azul despejado y sin rastro de nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 17 grados, ofreciendo un ambiente agradable, aunque la sensación térmica podría descender hasta los 6 grados en las primeras horas. Con el sol asomando a las 08:14, la luz del día se extenderá hasta las 19:02, brindando horas de esplendor.

A medida que avanza la mañana, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría hacer que el aire se sienta más fresco de lo habitual. La humedad, que se mantendrá entre un 40% y un 75%, aportará un toque de calidez al ambiente, aunque no se prevén lluvias en el horizonte. Así, la tarde se desarrollará en un ambiente sereno, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

Córdoba: aire fresco y nubes inestables

Las calles de Córdoba despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. El cielo, cubierto por nubes grises, promete un ambiente inestable que podría alterar la rutina habitual de los cordobeses. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte a 45 km/h, generando una sensación térmica más baja.

A medida que la tarde se aproxima, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h y la temperatura máxima apenas superará los 15 grados. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 85%, puede resultar agobiante. Con la probabilidad de lluvias en el aire, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día cambiante.

En Huelva, cielo despejado y viento suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados y aunque el viento soplará con cierta intensidad, no se esperan lluvias a lo largo del día.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será agradable, lo que invita a aprovechar el día y disfrutar de la belleza del entorno.

Cielo despejado y viento fuerte en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo despejado y temperaturas frescas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el sol se alza a las 08:14 y la sensación térmica se mantendrá agradable, alcanzando los 16 grados. No se espera lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Sin embargo, el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, así que es recomendable tener precaución.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con una sensación térmica similar. La humedad relativa oscilará entre el 45% y el 75%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado. Con 10 horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:04, será un día ideal para disfrutar al aire libre, aunque el viento puede hacer que se sienta más fresco de lo habitual.

Jaén: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 6 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, especialmente hasta el mediodía, aunque por la tarde se espera una ligera mejora con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 13 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica puede bajar a 2 grados en algunos momentos.

Cielo despejado y viento fuerte en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 17 grados, mientras el viento del norte sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que aportará un toque dinámico a la atmósfera.

Aprovechando la estabilidad del día, se recomienda disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni en la mañana ni en la tarde-noche. Sin embargo, es aconsejable abrigarse un poco por la mañana, ya que la sensación térmica mínima se mantendrá en 11 grados.

Granada: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente hasta el mediodía, aunque por la tarde la situación mejorará ligeramente, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán los 8 grados. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento soplará con fuerza, haciendo que la sensación térmica sea más fría.

Almería: cielo despejado y viento fuerte

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 13 grados. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá hasta alcanzar los 17 grados, mientras el viento del norte sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 90 km/h.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado y la probabilidad de lluvia será nula, lo que invita a disfrutar del aire libre. Sin embargo, se recomienda precaución con el viento, que podría ser intenso, especialmente en zonas abiertas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET