Cielos nublados y chubascos en Andalucía: AEMET advierte de cambios climáticos hoy

Cielos muy nubosos dominarán hoy, 11 de abril de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, con chubascos que podrían ser localmente fuertes y tormentosos, incluso acompañados de granizo. Las temperaturas mínimas descenderán en el tercio oriental, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o en ascenso. Las máximas también experimentarán un descenso notable en el tercio oriental. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados de componente oeste y fuertes en el litoral atlántico y mediterráneo occidental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 11 de abril

Lluvias intensas y sol a ratos en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una atmósfera cargada y la inminente llegada de la lluvia. A primera hora, la temperatura ronda los 13 grados, mientras que la humedad se siente intensa, creando un ambiente pesado. A medida que avanza la mañana, el sol intentará asomarse entre nubes, pero no habrá margen para chubascos, ya que la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente hacia la tarde, cuando se prevén precipitaciones más intensas.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 26 grados, aunque la sensación térmica podría ser más cálida. El viento soplará suavemente desde el sur, con ráfagas que no superarán los 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo bajo la luz del sol que se ocultará a las 20:55. Sin embargo, la tarde-noche traerá consigo un alto riesgo de lluvias, así que es recomendable tener a mano un paraguas para no dejarse sorprender por el agua que caerá con fuerza.

Córdoba: nubes grises y lluvia intensa

Las nubes grises se ciernen sobre Córdoba, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo parcialmente cubierto, pero a medida que avanza el día, la situación se tornará más complicada. La probabilidad de lluvia se eleva al 100% por la tarde-noche y el viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico y una sensación de humedad que puede resultar agobiante. Con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 23 grados, es recomendable salir preparado; no olvides el paraguas y una chaqueta ligera para enfrentar el temporal que se avecina.

En Huelva, cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 24 grados y aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas son leves y no afectarán significativamente el día. El viento soplará de forma suave, creando un ambiente agradable.

Es un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.

Ambiente inestable y lluvioso hoy en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un ambiente pesado y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que la jornada estará marcada por la inestabilidad. A medida que el sol asoma a las 07:57, el cielo se presenta cubierto y las temperaturas rondan los 16 grados, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 15. Durante la mañana, la lluvia será casi segura, con una humedad relativa que alcanzará el 95%, lo que acentuará la sensación de frescura.

Por la tarde, la situación no mejora mucho, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene alta, alcanzando el 95%. El cielo se tornará parcialmente nublado y las temperaturas máximas llegarán a los 20 grados, aunque la sensación térmica podría ser similar. Con vientos de hasta 15 km/h, la jornada se presenta variable y fresca, con un total de 13 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:55.

Jaén: cielos nublados y lluvias a la vista

La mañana en Jaén se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 15 grados, ideal para un abrigo ligero. A medida que avanza el día, el tiempo se tornará más inestable, con una probabilidad alta de lluvia por la tarde y noche, alcanzando los 21 grados en su punto máximo. Es recomendable llevar paraguas y optar por ropa cómoda, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Chubascos intermitentes y ambiente fresco en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 15 grados y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta los 19 grados, pero no se puede olvidar que se esperan chubascos intermitentes desde media mañana, con una probabilidad de lluvia del 75%.

La tarde promete ser más intensa, con un aumento en la probabilidad de precipitaciones que alcanzará el 95%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse, ya que la sensación térmica podría descender a 15 grados por la noche. El viento soplará de forma moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h, aportando un toque dinámico a la jornada.

Granada: cielos nublados y lluvias esperadas

La mañana en Granada se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad notable, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, especialmente en la tarde y noche, donde se espera un ambiente más fresco con temperaturas que no superarán los 19 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa impermeable, ya que el tiempo no dará tregua y las ráfagas de viento podrían hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Almería: cielo cubierto y chubascos matutinos

Las primeras horas traen consigo un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que rondan los 19 grados. A medida que avanza la mañana, se prevén chubascos intermitentes que podrían intensificarse hasta el mediodía, con una probabilidad de lluvia del 95%. Sin embargo, la tarde promete un cambio notable, ya que el mercurio ascenderá hasta los 22 grados, mientras el cielo se despeja.

Con el viento soplando del suroeste a 30 km/h y rachas que alcanzarán los 55 km/h, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la mañana. A medida que caiga la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá al 50%, permitiendo disfrutar de un clima más templado y agradable para las actividades nocturnas.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET