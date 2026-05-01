Test | ¿Sabes de deportes tanto como crees? La mayoría falla en estas preguntas

¿Eres el que más sabe de deportes? Mide tus conocimientos en nuestro test semanal y descubre si eres un experto. En OKDIARIO ponemos a prueba tu conocimiento con este test de 10 preguntas que recorre algunas de las noticias más destacadas del momento. La semana ha estado marcada por la Champions League, el tenis y un sinfín de eventos. Además, éste fin de semana vuelve la Fórmula 1 con el GP de Miami tras más de un mes de parón.