La nueva norma que cambia los bares para siempre en España: adiós a las terrazas este verano

España ha introducido una serie de cambios en la normativa del sector hostelero que afectan directamente al uso de terrazas durante las olas de calor. Con la llegada del verano, bares y restaurantes suelen concentrar gran parte de su actividad en el exterior, pero las nuevas medidas obligan a tener en cuenta el riesgo que suponen las altas temperaturas para los trabajadores. Estas modificaciones se han incorporado tras el acuerdo alcanzado entre sindicatos y patronales dentro del marco del Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para la Hostelería (ALEH), firmado el pasado 13 de abril. El objetivo es adaptar el sector a nuevas realidades sociales y climáticas, reforzando especialmente la protección de la salud laboral.

A partir de ahora, las empresas deberán contar con protocolos específicos para situaciones como olas de calor, inundaciones o nevadas intensas, basándose en las alertas emitidas por la Agencia Estatal de Meteorología. En la práctica, cuando se activen avisos naranjas o rojos que supongan un riesgo importante, los establecimientos deberán adaptar su actividad. Esto puede implicar reducir la jornada o incluso suspender el trabajo en exteriores. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones que superen los 50.000 euros, al considerarse una vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales.

La norma que deberán cumplir las terrazas en España este verano

En términos generales, el cierre de terrazas se aplicará cuando se activen avisos por altas temperaturas en España, especialmente de nivel naranja o rojo según la Agencia Estatal de Meteorología. En estas situaciones, los establecimientos deberán suspender el servicio en el exterior durante las horas centrales del día, normalmente entre las 12:00 y las 16:00 horas. Sin embargo, cada comunidad autónoma podrá concretar la aplicación de la norma, lo que introduce cierto margen de adaptación pero también posibles diferencias entre territorios.

Sin embargo, el acuerdo permite a los bares y restaurantes mantener la actividad siempre que se incorporen soluciones como sistemas de sombreado con aislamiento térmico o equipos de nebulización, capaces de reducir la sensación térmica de forma inmediata. También ganan protagonismo otras alternativas como pérgolas con ventiladores industriales o sistemas de refrigeración diseñados específicamente para exteriores.

La aplicación de estas medidas exige un seguimiento continuo de la información meteorológica. Los establecimientos deberán estar atentos a las actualizaciones de la Agencia Estatal de Meteorología para activar con antelación sus protocolos de prevención. Ante el incumplimiento de este acuerdo, la Inspección de Trabajo podrá imponer sanciones graves, que pueden superar los 50.000 euros, a aquellos propietarios que obliguen a sus empleados a trabajar en terrazas durante alertas meteorológicas en España sin las medidas de protección adecuadas.

Organización del trabajo

Más allá de las mejoras en infraestructuras, el nuevo ALEH introduce cambios en la organización del trabajo diario. Entre las medidas obligatorias destacan la rotación de turnos para limitar la exposición prolongada al sol y el acceso constante a agua fría para los empleados. Asimismo, se recomienda el uso de uniformes con tejidos ligeros y transpirables, así como adaptar los horarios para evitar las tareas más exigentes durante las horas centrales del día.

Reacciones

La normativa ha abierto un intenso debate entre ciudadanos, expertos y profesionales del sector. Por un lado, hay quienes la consideran una medida necesaria ante el contexto climático actual y el aumento de episodios de calor extremo. Por otro, también hay quienes la perciben como una restricción importante que puede afectar tanto a la actividad económica como a la vida social.

Récord de calor en el verano de 2025

En este contexto, es de especial interés recordar que «el verano 2025 (del 1 de junio al 31 de agosto) tuvo un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 24,2 °C, valor que queda 2,1 °C por encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1991-2020). Fue el verano más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando por 0,1 °C al verano de 2022, que era hasta ahora el más cálido», según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Durante el verano se registraron tres olas de calor en España: dos en la Península y Baleares y una en Canarias. Las dos primeras tuvieron lugar entre el 18 de junio y el 4 de julio, y entre el 3 y el 18 de agosto. En total, se contabilizaron 33 días bajo condiciones de ola de calor, lo que convierte a ese periodo en el segundo verano con más jornadas de este tipo, solo por detrás de 2022, que alcanzó los 41 días.

La primera ola de calor destacó especialmente por su duración (17 día) y su amplia extensión, con 40 provincias afectadas, situándose como la tercera más larga y también la tercera más extensa desde al menos 1975. Por su parte, la segunda fue una de las más relevantes registradas en el país: se posiciona como la segunda más intensa, la segunda con mayor alcance territorial (42 provincias) y la cuarta más prolongada, con una duración de 16 días y una anomalía térmica de 4,2 °C.